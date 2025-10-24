Le plus petit disque dur du monde lit à 7 400 Mo/s

Oubliez tout ce que vous savez sur les SSD. Avec le plus petit disque dur du monde, Longsys prouve qu’un produit minuscule peut dépasser les géants.

Deux grammes, deux millimètres d’épaisseur et des vitesses record : le plus petit disque dur du monde, signé Longsys, s’impose déjà comme une prouesse d’ingénierie. Ce nouveau microSSD (mSSD) combine légèreté extrême et performances PCIe Gen4 impressionnantes. Il vise les ordinateurs ultraportables, les drones, les casques VR et les consoles compactes. Malgré sa taille réduite, il affiche des vitesses comparables à celles des meilleurs SSD M.2 du marché.

Le mSSD ne mesure que 20 x 30 mm pour un poids plume de 2,2 grammes. Il offre jusqu’à 7 400 Mo/s en lecture et 6 500 Mo/s en écriture, tout en atteignant 1 000 000 IOPS en lecture aléatoire. En d’autres termes, Longsys a compressé la puissance d’un SSD haut de gamme dans le plus petit disque dur jamais conçu. Ces chiffres montrent clairement que la miniaturisation ne sacrifie plus la performance.

Une technologie d’intégration révolutionnaire

Pour obtenir un tel résultat, Longsys abandonne la conception traditionnelle sur circuit imprimé. L’entreprise adopte la technologie System-in-Package (SiP), qui regroupe la mémoire NAND, le contrôleur et le circuit d’alimentation dans un seul boîtier. Ce système élimine près de 1 000 points de soudure, souvent responsables de pannes.

Résultat : le taux de défauts chute à 100 pièces défectueuses par million, contre 1 000 auparavant. « Nous avons repensé tout le processus de fabrication, de la plaquette au produit fini », explique un ingénieur de Longsys. Cette approche réduit les étapes industrielles et double la vitesse de production.

Un microSSD plus écologique et plus efficace

Le plus petit disque dur de Longsys n’est pas seulement rapide, il est aussi plus propre. En supprimant la soudure par refusion, l’entreprise réduit la consommation énergétique et les émissions de carbone. Selon ses estimations, le coût de production baisse de plus de 10 %. Cette efficacité environnementale s’accompagne d’une meilleure gestion thermique : un mélange d’alliage d’aluminium, de graphène et de silicone conducteur permet une dissipation optimale de la chaleur, même en pleine charge.

Le mSSD accepte les NAND TLC et QLC, avec des capacités comprises entre 512 Go et 4 To. Il dispose d’un dissipateur thermique modulaire, adaptable sans outils. Cela permet d’étendre son format aux standards M.2 2230, 2242 ou 2280. Ce design intelligent le rend compatible avec une multitude d’appareils : PC ultrafins, consoles portables, drones professionnels et casques de réalité virtuelle.

Une innovation haut de gamme avant tout

Toujours en phase de montée en production, ce petit disque dur est déjà protégé par plusieurs brevets. Sa conception SiP sophistiquée et ses matériaux haut de gamme laissent toutefois présager un prix plus élevé que les SSD traditionnels. « Ce n’est pas un simple SSD miniaturisé, c’est une nouvelle méthode de fabrication », résume un responsable Longsys.

Cette innovation vise d’abord les marques premium avant de se démocratiser. Le stockage entre ainsi dans une nouvelle ère : plus rapide, plus fiable, plus vert… et incroyablement petit.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.