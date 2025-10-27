Claude Memory : synchronisez vos discussions avec ChatGPT et Gemini

Depuis des mois, les utilisateurs d’IA demandent une seule chose : arrêter de répéter les mêmes infos à chaque nouvelle conversation. Personne n’a envie de rappeler chaque matin à un robot quel est son projet et comment sont ses préférences d’écriture. Et aujourd’hui, on est enfin servi.

Anthropic vient d’ajouter une mémoire persistante à Claude. Cette fonctionnalité est déjà présente chez ChatGPT et Gemini. Mais avec Claude, c’est encore mieux. Suivez-moi, je vous explique tout dans cet article.

En quoi Claude Memory vous intéresserait-il ?

Mémoire activée, Claude enregistre vos projets sans vous forcer à tout revivre depuis le début. Ce qui rend l’assistant bien plus rapide à comprendre vos demandes et à reprendre exactement là où vous étiez arrêté la veille.

Ce qui amuse déjà la communauté, c’est la capacité de Claude à vous rappeler ce que vous faisiez avant de changer de sujet. Il envoie même des petites relances du style “Attends, tu ne travaillais pas sur ton scénario ?”. Cela donne presque l’impression d’avoir un collègue attentif qui refuse poliment de vous laisser procrastiner en paix.

Ce système reste très flexible. Chacun peut désactiver la mémoire à tout moment. Il est également possible de supprimer certains éléments. Un mode navigation privée est aussi disponible sans laisser de trace, ce qui rassurerait les utilisateurs soucieux de leur confidentialité.

Votre passé vécu avec ChatGPT peut rejoindre cette nouvelle relation sérieuse

Quand je disais que Claude était encore mieux, je voulais parler de ça. Claude peut importer une partie du contexte construit avec d’autres IA, notamment ChatGPT ou encore Gemini. Cela permet de changer d’assistant sans devoir tout reconstruire depuis zéro. On transfère ses habitudes, son style et ses instructions, comme si l’on déménageait en emportant toute la déco avec soi.

L’import manuel est simple et assez rapide à effectuer pour qu’il vaille le coup. Il suffit d’exporter le fichier mémoire depuis ChatGPT, puis de le transmettre à Claude. Accompagnez cela, ensuite, d’une petite phrase expliquant de conserver ces informations pour plus tard.

Au lieu du fichier complet, certains choisissent simplement de copier les infos essentielles comme une biographie ou des règles de style et de les intégrer comme instructions dans un projet spécifique. Ce qui reste une méthode efficace pour obtenir le même résultat. La mémoire se structure ainsi autour de ce que vous jugez important, sans surcharge inutile.

Pour le moment, il n’existe pas encore de bouton magique qui synchronise instantanément les deux plateformes. Ce, par respect pour la confidentialité et surtout parce que leurs formats diffèrent.

