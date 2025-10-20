BlackRock et Nvidia : un méga-deal à 40 milliards pour un centre de données

Entre BlackRock et Nvidia, c’est un partenariat que personne n’aurait vu venir. Mais ces deux géants se tiennent la main pour un même objectif. Celui de construire le centre de données d’IA le plus puissant du monde.

BlackRock et un consortium soutenu par Nvidia viennent de conclure un accord de 40 milliards de dollars pour racheter Aligned Data Centers. Et ce n’est pas rien, car cette entreprise n’est pas n’importe laquelle. C’est l’un des plus grands opérateurs de centres de données au monde, avec près de 80 installations aux États-Unis et en Amérique latine. Elle a une capacité opérationnelle et planifiée de plus de 5 gigawatts. Vous mesurez l’ampleur de ce projet ?

Ce partenariat entre BlackRock et un groupe soutenu par Nvidia

$NVDA, $MSFT, Blackrock & xAI are forming a $40B consortium to acquire Aligned Data Centers as the first move under their $100B AI Infra Partnership.



The group plans to add about 20 gigawatts of new capacity each year to lease data centers to hyperscalers. pic.twitter.com/rgcopdGLMK October 15, 2025

Le consortium qui rachète Aligned comprend BlackRock, Nvidia, Microsoft, la startup xAI d’Elon Musk. Il y a aussi d’autres investisseurs internationaux comme le fonds MGX basé à Abu Dhabi, Temasek de Singapour ou encore la Kuwait Investment Authority. Ensemble, ils visent initialement 30 milliards de dollars de capitaux propres. Cela avec un potentiel de 100 milliards, dette comprise.

Bien sûr, ce deal n’est pas juste un gros titre financier. Parce que comme cité plus haut, Aligned exploite environ 80 centres de données aux États-Unis. C’est énorme, n’est-ce pas ? C’est évidemment suffisant pour faire tourner des modèles d’IA ultra-puissants et gérer des volumes de données colossaux.

Larry Fink, le PDG de BlackRock, résume la vision : « Avec cet investissement dans Aligned Data Centers, nous poursuivons notre objectif de fournir l’infrastructure nécessaire pour alimenter l’avenir de l’IA. »

Dans le contexte actuel, cette opération est stratégique. Les dépenses mondiales en infrastructures d’IA devraient atteindre 400 milliards de dollars cette année. OpenAI a déjà signé pour 26 gigawatts. Et Meta construit plusieurs centres multi-gigawatts, comme Prometheus et Hyperion. Bref, la compétition pour la puissance de calcul est féroce.

Ce centre de données qui pourrait tout révolutionner

Ce qui rend ce deal unique, c’est l’alliance de la finance et de la tech. BlackRock apporte le financement et l’expertise en gestion d’actifs, tandis que Nvidia fournit le hardware de pointe pour l’IA. Ensemble, ils créent un hub capable de rivaliser avec les infrastructures les plus avancées de la Silicon Valley. Sans oublier le rôle des autres entreprises impliquées.

BLACKROCK & NVIDIA IN $40 B DATA CENTER TAKEOVER:



Macquarie is selling Aligned Data Centers for $40B, with press reports noting the platform is “poised to expand its capacity to over 5GW.”



>Implies a valuation of roughly $8M per MW of total data-center capacity (operating +… pic.twitter.com/hkwNjgVe8H — matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) October 15, 2025

Mais, ce n’est pas qu’une question de chiffres. Ce nouveau centre n’est pas seulement un investissement financier. Il s’agit surtout d’une infrastructure pensée pour l’avenir. Aligned dispose de terrains stratégiques permettant un accès rapide à d’importantes capacités énergétiques. Un grand atout pour faire tourner des GPU Nvidia à pleine puissance.

Les implications sont énormes pour le marché et pour les passionnés d’IA. Des milliers d’emplois pourraient être créés. Parmi eux des ingénieurs, des data scientists ou encore des experts en sécurité informatique. En plus, les startups et chercheurs auront accès à une puissance inégalée, capable de pousser les modèles d’IA à leur maximum.

Aligned restera basé à Dallas, sous la direction de son PDG Andrew Schaap. Le centre de données devrait passer officiellement sous le contrôle du consortium au premier semestre 2026.

