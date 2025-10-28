Stupidité et intelligence artificielle : un paradoxe inquiétant

Les progrès technologiques avec l’intelligence artificielle seraient en train de provoquer la stupidité des humains.

L’IA devait rendre l’humanité plus intelligente, plus rapide, plus efficace. Pourtant, de nombreux chercheurs commencent à dresser un constat inquiétant. Plus nos outils numériques gagnent en puissance, plus nos capacités cognitives semblent décliner. Est-ce que l’intelligence artificielle favoriserait en réalité la stupidité humaine ?

L’illusion du progrès cognitif avec l’arrivée de l’IA

La chercheuse Nataliya Kosmyna, du MIT, a observé un phénomène troublant. Nombreux sont ceux qui utilisent des outils comme ChatGPT pour rédiger. Mais ceux-ci voient leur activité cérébrale diminuer dans les zones liées à l’attention et à la créativité. Autrement dit, plus l’aide technologique est importante, moins le cerveau travaille.

Les participants de son expérience sont en outre étudiants du MIT. Ils étaient pourtant incapables de se souvenir du contenu qu’ils venaient d’écrire. Mais est-ce que cela signifie réellement que l’intelligence artificielle engendre la stupidité ?

Ce constat illustre en fait un problème plus large. La friction, c’est-à-dire l’effort mental nécessaire à l’apprentissage, tend à disparaître. Or, c’est précisément cette résistance qui aide le cerveau à se renforcer.

Les technologies modernes promettent une expérience « fluide », sans effort. On a des cartes GPS, des correcteurs automatiques, des moteurs de recherche instantanés. Et nous finissons par externaliser notre mémoire et notre réflexion, jusqu’à peiner à fonctionner sans nos appareils.

Que disent les experts sur la stupidité liée à l’intelligence artificielle ?

Certains chercheurs parlent désormais de société stupidogène. Ils la décrivent comme un environnement où tout nous pousse à devenir intellectuellement passifs. L’ère numérique nous a appris à chercher des réponses rapides plutôt qu’à comprendre.

Les scores moyens en mathématiques et en lecture des jeunes ont d’ailleurs commencé à chuter après 2012. En tout cas, c’est que rapportent plusieurs études de l’OCDE. D’autre part, les tests de QI stagnent ou déclinent dans les pays développés. Et ce n’est pas uniquement l’intelligence artificielle qui est à l’origine d’un tel niveau de stupidité.

Les plateformes en ligne accentuent cette dérive. Au lieu de nourrir notre intelligence, elles sont là pour capter notre attention. La chercheuse Linda Stone appelle cela une « attention partielle continue ». Ce zapping mental constant entre mails, vidéos et notifications nous donne l’impression d’être productifs. Et pourtant, nous ne faisons qu’effleurer les sujets. Notre concentration, notre mémoire et même notre respiration s’en trouvent affectées.

L’intelligence artificielle accentue-t-elle la stupidité humaine ?

L’arrivée de l’IA générative a amplifié ce phénomène. En plus de déléguer nos souvenirs et nos calculs, nous externalisons la pensée elle-même. De plus en plus d’étudiants, par exemple, utilisent ChatGPT pour rédiger leurs devoirs. Le résultat est habituellement correct, mais dépourvu d’originalité ou de compréhension réelle du sujet.

Le chercheur Michael Gerlich, de la Swiss Business School, a montré un fait intéressant. Les utilisateurs fréquents d’IA présenteraient en fait un niveau de pensée critique plus faible. Selon lui, l’IA crée un « effet d’ancrage ». En proposant une première réponse, elle conditionne notre raisonnement et limite notre capacité à explorer d’autres idées. C’est ainsi que l’intelligence artificielle finit par nous enfoncer dans la stupidité.

On améliore la bougie, dit-il, mais on n’invente plus l’ampoule.

Le risque d’une génération assistée

Les enseignants s’inquiètent de cette dépendance croissante. Certes, les élèves savent obtenir la bonne réponse. Néanmoins, ils ne comprennent plus le raisonnement qui y mène. Être capable de « Googler » une information ne remplace pas la connaissance. Et sans base solide, on peut difficilement distinguer le vrai du faux. Cette stupidité liée à l’usage de l’intelligence artificielle est un problème important à l’heure des fake news.

Comme le résume un professeur américain : « Nous expérimentons sur les enfants. » Les outils numériques se multiplient dans les écoles sans preuve réelle de leur efficacité. On les instaure habituellement sous la pression d’entreprises technologiques. Le risque ? Former une génération brillante en apparence, mais incapable de penser sans assistance numérique.

