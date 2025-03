Fleet CoPilot : l’IA qui booste l’assistance informatique des PME

La startup Fleet frappe fort avec le lancement de Fleet CoPilot, un assistant IT autonome propulsé par l’intelligence artificielle d’OpenAI. Cette innovation vise à simplifier la gestion informatique des PME grâce à des recommandations personnalisées, une assistance 24/7 et une optimisation des processus. Avec cet outil intégré à son SaaS, Fleet renforce son offre Device-as-a-Service. Il affirme sa position de pionnier dans le support IT intelligent.

Fleet repense l’assistance IT avec une IA intégrée pour les entreprises

Fleet répond à une demande croissante des entreprises en quête de solutions informatiques plus fluides et réactives avec Fleet CoPilot. La startup intègre directement cet outil intelligent à son SaaS. Elle ambitionne ainsi d’offrir un support informatique plus intuitif et personnalisé. Grâce à son interaction avec les systèmes d’information et aux bases de données internes, Fleet CoPilot se charge de simplifier la gestion du parc informatique et de fournir une assistance continue aux utilisateurs. Son rôle dépasse celui d’un simple chatbot. Il propose un accompagnement sur mesure dans la sélection des équipements, l’intégration des nouveaux employés et la sécurisation des appareils.

Une avancée stratégique au service des entreprises

Avec Fleet CoPilot, Fleet élargit son positionnement au-delà de la location de matériel IT pour devenir un véritable partenaire technologique des PMEs. Ce nouvel outil optimise le suivi des commandes et répond aux problématiques informatiques des employés. Il fluidifie également les interactions avec les systèmes RH. En parallèle, il assure une assistance continue sur l’utilisation des équipements pour assurer un gain de temps significatif aux équipes IT. Alexandre Berriche, Executive Chairman de Fleet, souligne que cette solution illustre l’ambition de l’entreprise de proposer des services plus complets et intelligents. Avec cette évolution, Fleet affirme sa volonté d’automatiser et de sécuriser la gestion des infrastructures informatiques. L’objectif est également d’améliorer l’expérience des utilisateurs.

Une approche renforcée par l’IA pour anticiper les besoins IT

L’implantation de l’intelligence artificielle au cœur de Fleet CoPilot marque un tournant pour la gestion informatique des entreprises. Fleet s’appuie sur l’expertise d’OpenAI pour intégrer des fonctionnalités avancées. Ces fonctionnalités vont progressivement s’étendre aux questions de cybersécurité. L’assistant pourra bientôt détecter les failles de conformité et guider les entreprises vers des pratiques plus sûres, notamment en vue de certifications comme l’ISO 27001. Cette évolution témoigne d’une approche proactive, où l’IT dépasse la simple gestion du matériel. Elle devient ainsi un levier stratégique. Dans un premier temps, la solution sera déployée auprès de certaines entreprises. Elle sera ensuite accessible plus largement, ce qui consolidera la vision de Fleet : proposer une gestion IT fluide, performante et sécurisée pour accompagner la croissance des PMEs.

