Être méchant améliore ChatGPT… mais vous risquez de le regretter un jour

Une étude surprenante souffle un vent de provocation sur nos habitudes. Apparemment, être méchant avec ChatGPT pourrait bien la rendre plus intelligente. Mais avant de brandir l’insulte, gare aux retombées.

Les chercheurs ont voulu tester si le ton employé face à une IA change la qualité de ses réponses ? Ainsi, plus on devient méchant avec à ChatGPT, plus il répond juste. De là à dire que l’impolitesse améliore l’intelligence artificielle ? Pas si vite ! Les effets sont minimes, et surtout, le prix à payer pourrait être bien plus élevé qu’un simple score de précision.

Le secret pour des réponses plus précises ?

Vous êtes frustré par une réponse un peu à côté de la plaque de ChatGPT. D’habitude, on respire un grand coup et on reformule poliment. Mais si, au lieu de ça, un petit coup de gueule boostait l’IA ?

C’est l’idée derrière une étude récente publiée le 6 octobre sur arXiv, donc pas encore validée par des pairs, disclaimer de rigueur. Ainsi, des chercheurs ont voulu savoir si notre ton, de très poli à très impoli, influençait la précision de ChatGPT.

Ainsi, ils ont pris 50 questions à choix multiples (histoire, maths, sciences) et les ont transformées en 250 invites en ajoutant des préfixes de ton. Un exemple poli ? « Auriez-vous l’amabilité de répondre à la question suivante ? ». Un exemple moins poli ? « Hé, mon gars, trouve une solution ! » ou même « Je sais que tu n’es pas intelligent, mais essaie ».

Ils ont ensuite soumis chaque question dix fois à ChatGPT-4o. Le résultat est 80,8 % de précision pour le ton très poli et 84,8 % pour celui du très grossier. Et même le ton neutre (82,2 %) ou grossier (82,8 %) battait le poli (81,4 %). D’après les chercheurs, c’est la preuve que les modèles de langage à grande échelle (LLM) comme ChatGPT restent sensibles aux signaux superficiels.

Le mystère de l’ingénierie des invites

Cette recherche s’inscrit donc dans l’ingénierie des invites (prompt engineering). C’est l’art et la science de parler à l’IA pour qu’elle vous donne la meilleure sortie possible. On savait déjà que la structure, le style, le contexte jouaient un rôle, mais le ton ? Je trouve que c’est une sacrée nouveauté.

D’anciennes recherches, faites sur d’autres modèles (comme ChatGPT 3.5 et Llama 2-70B), montraient également que les invites impolies entraînaient souvent de mauvaises performances. Pourtant, l’étude actuelle, bien qu’elle n’utilise qu’un seul LLM, pointe vers le contraire.

Qui plus est, les chercheurs ont pris soin de demander à ChatGPT d’ignorer les échanges précédents avant chaque question pour éviter toute contamination. Et le format à choix multiples simplifiait la mesure de la performance (une seule bonne réponse).

Faut-il devenir méchant avec ChatGPT pour optimiser sa productivité ?

Même si les chercheurs trouvent la découverte surprenante et d’intérêt scientifique, ils mettent en garde contre les dangers potentiels. « L’utilisation d’un langage insultant ou dégradant dans les interactions homme-IA pourrait avoir des effets négatifs sur l’expérience utilisateur, l’accessibilité et l’inclusion, et contribuer à l’instauration de normes de communication néfastes ».

Ainsi, vous risquez de vous habituer à être toxique avec l’IA, et cette habitude pourrait bien déborder sur vos interactions humaines. Le jeu n’en vaut pas la chandelle, même pour 4 % de précision en plus. Les LLM cherchent avant tout le bien-être de l’utilisateur, et un robot insulté, c’est une mauvaise expérience garantie.

Rude prompts to LLMs consistently lead to better results than polite ones 🤯

Paper – arxiv. org/abs/2510.04950



Paper Title: "Mind Your Tone: Investigating How Prompt Politeness Affects LLM Accuracy (short paper)" pic.twitter.com/5msQDIs6Wz — Shreyas Pandey (@Shreyas_Pandeyy) October 11, 2025

De plus, l’étude est préliminaire. Avec un seul modèle testé et un ensemble de données limité, on ne peut pas généraliser les résultats. L’équipe prévoit d’ailleurs d’étendre ses tests à d’autres modèles comme Claude et d’analyser d’autres facettes de la performance comme la cohérence ou le raisonnement.

Pour l’instant, le meilleur prompt reste le plus clair et le plus précis. Gardez votre politesse, même si, secrètement, le code de ChatGPT semble apprécier un petit « Hé, mon gars ! ».

