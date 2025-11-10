Avant le Black Friday : les meilleurs smartphones à moins de 500 € — Samsung Galaxy, Xiaomi Redmi et Nothing Phone en promotion

Si le Black Friday n’aura lieu qu’à la fin du mois, les e-commerçants français ont déjà lancé leurs premières offres. Parmi les produits les plus concernés par ces remises anticipées figurent les smartphones, avec des réductions particulièrement attractives sur les modèles d’entrée et de milieu de gamme.

Si vous cherchez à changer de smartphone sans dépenser une fortune, c’est le moment idéal pour en profiter. De nombreux modèles à moins de 500 euros bénéficient actuellement de réductions intéressantes. Pour vous aider à faire le bon choix, nous avons sélectionné ici les meilleures offres du moment.

Samsung Galaxy A36

Avec son design revisité, son écran légèrement agrandi et une meilleure longévité logicielle, le Samsung Galaxy A36 5G marque une belle évolution par rapport au Galaxy A35. Il intègre désormais quelques-unes des fonctionnalités d’intelligence artificielle propres au constructeur, tout en restant proposé à un prix très abordable.

Les points forts du Samsung Galaxy A36 :

écran OLED lumineux de 6,7 pouces,

de 6,7 pouces, six ans de mises à jour logicielles,

logicielles, Galaxy AI pour des fonctions intelligentes au quotidien.

Affiché à l’origine à 399,99 euros, le Samsung Galaxy A36 5G est actuellement disponible à 259 euros chez Boulanger, grâce à une remise immédiate et une offre de remboursement de 70 euros, valable jusqu’au 16 novembre.

Google Pixel 9a

S’il représente l’entrée de gamme de Google, le Pixel 9a se positionne en réalité comme un excellent smartphone de milieu de gamme. Il offre une expérience premium grâce à l’écosystème complet de services Google, notamment les fonctionnalités d’intelligence artificielle avancées. Côté photo, il surpasse la plupart de ses concurrents dans cette tranche de prix — un choix sûr et performant à moins de 500 euros.

Les points forts du Google Pixel 9a :

excellentes performances en photo , boostées par l’IA et Gemini,

, boostées par l’IA et Gemini, écran pOLED lumineux de 6,3 pouces avec rafraîchissement à 120 Hz

de 6,3 pouces avec rafraîchissement à 120 Hz 7 ans de mises à jour logicielles.

Affiché seul à 479 euros, le Pixel 9a est actuellement proposé en pack à 429 euros seulement. Le plus génial, c’est que l’offre inclut au choix plusieurs accessoires : enceinte JBL Go 3, écouteurs Pixel Buds A, ou encore une Powerbank. Cela vous permet de profiter d’une offre complète et avantageuse.

Samsung Galaxy A17 5G

Positionné comme le modèle le plus abordable de la gamme Samsung, le Galaxy A17 5G s’impose comme une excellente option pour les petits budgets. Malgré son prix contenu, il offre un écran Super AMOLED de 6,7 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, rare dans cette catégorie. Côté logiciel, il bénéficie de 7 années de mises à jour Android et de sécurité, le tout sous la fluide et intuitive interface One UI.

Les points forts du Samsung Galaxy A17 :

interface One UI , complète et facile à utiliser,

, complète et facile à utiliser, écran Super AMOLED 6,7 pouces, fluide et lumineux,

6,7 pouces, fluide et lumineux, triple capteur photo 50 Mpx.

Proposé initialement à 229 euros, le Samsung Galaxy A17 5G est actuellement disponible à 149 euros sans forfait, après une offre de remboursement de 30 euros — une excellente affaire pour un smartphone à ce niveau de qualité.

Xiaomi Redmi Note 14

Même philosophie, cette fois chez Xiaomi. Le Redmi Note 14 s’impose comme l’un des smartphones les plus abordables du constructeur, tout en offrant un excellent rapport qualité-prix. Il séduit par son grand écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz, son capteur photo principal de 108 Mpx et sa batterie endurante de 5 500 mAh compatible charge rapide 33 W.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 14 :

batterie généreuse de 5 500 mAh avec charge rapide 33 W,

avec appareil photo polyvalent, capteur principal de 108 Mpx,

prise jack et emplacement microSD toujours présents.

Proposé initialement à 250 euros dans sa version 256 Go, le Redmi Note 14 4G tombe actuellement à 169,99 euros chez Boulanger.

De plus, la version 128 Go 4G bénéficie elle aussi d’une promotion, affichée à 119 euros au lieu de 203 euros sur Amazon.

Nothing Phone (3a) Pro

Original et performant, le Nothing Phone (3a) Pro se distingue dans le segment du milieu de gamme. Avec sa note de 8/10, il séduit autant par son design transparent iconique que par sa polyvalence. Endurant, efficace en photo et agréable à utiliser au quotidien, il offre également une expérience fluide grâce à Nothing OS, une interface élégante, simple et hautement personnalisable. Un smartphone à la fois stylé et fiable que l’on recommande sans hésiter.

Les points forts du Nothing Phone (3a) Pro

design transparent avec dos en verre unique,

avec dos en verre unique, appareil photo performant avec téléobjectif,

avec téléobjectif, écran AMOLED de grande taille, précis et bien calibré.

Lancé à 479 euros, le Nothing Phone (3a) Pro bénéficie actuellement d’une réduction de près de 22 % sur Amazon, où il est proposé à 379 euros.

Honor 400 Lite

Fidèle à sa réputation, Honor continue de proposer d’excellentes options sur le segment de l’entrée de gamme. Le Honor 400 Lite, sorti cette année et noté 7/10, constitue une alternative intéressante pour ceux qui souhaitent s’éloigner des marques les plus courantes comme Samsung ou Xiaomi. Son appareil photo de nuit s’en sort honorablement, tout comme son autonomie et son écran OLED bien calibré. Un smartphone équilibré, sans fioritures, mais efficace au quotidien.

Les points forts du Honor 400 Lite :

design léger et élégant,

écran OLED lumineux,

six ans de mises à jour logicielles.

Lancé à 300 euros, le Honor 400 Lite est actuellement proposé en pack promotionnel avec une paire d’écouteurs Honor, le tout à 199,99 euros.

