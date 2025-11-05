Sony tombe de sa chaise, Nintendo casse le prix de la Switch 2 avec Mario Kart à 403 € sur AliExpress

La Nintendo Switch 2 n’a jamais été aussi accessible : 403 € au lieu de 509 € avec Mario Kart World offert grâce au code FRCD55 ou CDFR55 sur AliExpress. Une remise de 106 € sur la console la plus polyvalente du moment, livrée gratuitement et garantie deux ans.

Les consoles next-gen flirtent désormais avec les 700 €, voire plus pour les packs premium. Et pourtant, Nintendo fait figure d’exception : la Switch 2, dernière-née du constructeur japonais, est en ce moment en forte promo sur AliExpress. Pour le Mega Choice Day, la console hybride tombe à 403 € au lieu de 509 €, et embarque en bonus le jeu Mario Kart World — de quoi s’offrir des heures de fun sans frais supplémentaires.

Une console pensée pour tout faire, partout

La Switch 2 incarne mieux que jamais la philosophie “jouer où vous voulez, quand vous voulez”. En un clin d’œil, elle passe du mode portable au mode TV grâce à son dock HDMI. Son écran 7,9 pouces HDR offre des couleurs éclatantes et une fluidité impeccable, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Dans les transports, au lit ou devant le canapé, elle garantit une expérience fluide et immersive.

Son autonomie jusqu’à 6h30 la rend idéale pour les longs trajets, et ses 256 Go de stockage extensibles permettent de garder tous vos jeux préférés à portée de main. Les nouveaux Joy-Cons magnétiques se détachent en un geste, parfaits pour des parties en duo.

Une nouveauté qui change tout : le Gamechat

Grande première pour Nintendo, le Gamechat intégré permet de discuter en vocal avec jusqu’à 12 amis sans interrompre la partie. Quatre d’entre eux peuvent même partager leur écran ou leur caméra. Disponible gratuitement jusqu’en mars 2026, ce service transforme chaque session de jeu en expérience sociale complète.

Une réduction impressionnante : la Switch 2 avec Mario Kart tombe à 403 €

La console est actuellement proposée à 403 € au lieu de 509 €, soit 106 € d’économie (–21 %). À ce prix, vous repartez avec Mario Kart World inclus. Difficile de faire mieux face à la PS5 Slim à 464 € ou la Xbox Series X, nettement moins flexibles.

Nintendo reste une valeur sûre

La marque japonaise n’a plus rien à prouver : ses produits sont réputés pour leur robustesse et leur longévité. Cette offre AliExpress est totalement sécurisée : TVA incluse, livraison gratuite et rapide, garantie 2 ans et retour sous 15 jours. Et si vous préférez étaler le paiement, PayPal en 4 fois sans frais est disponible.

Une affaire à saisir avant rupture

La Switch 2 s’adresse aussi bien aux familles qu’aux joueurs exigeants qui veulent tout faire avec une seule console. À ce tarif, les stocks risquent de disparaître avant la fin du Mega Choice Day (7 novembre).

