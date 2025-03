Prix Nintendo Switch 2 : on fait le point sur toutes les rumeurs !

La Nintendo Switch 2 sera bientôt sur les rails et les spéculations sur son prix suivent aussi la locomotive ! Avec les analyses d’experts, fuites de détaillants et déclarations de Nintendo, il est temps de faire le tri pour comprendre à quoi s’attendre. Alors, la nouvelle console de Big N sera-t-elle abordable ou faudra-t-il casser son PEL ? Voici tout ce que l’on sait.

Depuis son lancement en 2017, la Nintendo Switch a marqué l’histoire du jeu vidéo en mélangeant console de salon et portable avec brio. Mais après plusieurs modèles et près de 3 000 jours de service, il est temps pour elle de passer le flambeau. Nintendo a confirmé l’arrivée de la Switch 2, et l’attente monte en flèche.

Parmi les questions qui agitent la communauté, le prix est sans doute l’un des plus débattus. Sera-t-elle plus chère que l’actuelle Switch OLED ? Restera-t-elle fidèle à la philosophie Nintendo d’accessibilité ? Plusieurs fuites et déclarations permettent déjà de se faire une idée. Passons en revue toutes les rumeurs et estimations pour anticiper combien il faudra débourser pour mettre la main sur cette future console !

Retour sur les prix des anciennes consoles Nintendo

Avant de parler de la Switch 2, je voudrais vous faire un petit rappel des prix des précédentes versions. Lors de sa sortie en 2017, la Nintendo Switch coûtait 299,99 $, ce qui équivaudrait à environ 386 $ aujourd’hui en tenant compte de l’inflation.

En 2019, la Switch Lite a été lancée à un prix plus abordable de 199,99 $, soit environ 244 $ en valeur actuelle. Enfin, la Switch OLED, sortie en 2021, affichait un tarif de 349,99 $, ce qui correspondrait à 397 $ aujourd’hui.

Avec l’inflation et l’évolution du marché, nous pouvons déjà nous douter que la Switch 2 ne coûtera pas moins de 400 $… mais Nintendo pourrait nous surprendre !

Nintendo reste donc discret sur le sujet. Mais le président de la firme, Shuntaro Furukawa, a tout de même laissé filtrer quelques indices. Il a mentionné plusieurs facteurs pris en compte pour fixer le prix de la Switch 2. Notamment l’inflation, le taux de change et surtout l’image de marque de Nintendo. Ce qui s’efforce de proposer des produits à des prix jugés abordables par le grand public.

Ainsi, il est inutile de s’attendre à une PS5 Pro à 600 $ chez Big N. La firme japonaise cherchera certainement à maintenir un tarif attractif. Et tout en évitant de brader la technologie embarquée dans cette nouvelle console.

Les fuites et rumeurs sur le prix de la Switch 2

Les insiders et les détaillants ont déjà lâché quelques infos, mais elles sont parfois contradictoires. Voici les estimations les plus intéressantes !

Le prix le plus bas ? Selon un certain Average Lucia Fanatic, la Switch 2 pourrait être vendue 400 $ CA (environ 280 $ US). Je trouve ce tarif très alléchant… mais il faut savoir que ce leaker s’est aussi planté sur la date de sortie de la console !

Une fuite chez Costco ? Un employé canadien aurait vu un prix de 499,99 $ CA, soit environ 350 $ US. Si c’est vrai, je pense que ça serait un bon équilibre entre accessibilité et innovation.

Et la fourchette haute ? Un autre insider, Shpeshal_Nick, évoque également 449 $ à 499 $ US, avec un bundle Mario Kart inclus.

Du côté des experts, un chiffre revient souvent : 400 $. Pourquoi ? Parce que c’est le sweet spot. Assez cher pour être rentable, mais pas trop pour effrayer les acheteurs. Pourtant, Nintendo pourrait pousser jusqu’à 450 $, en pariant sur l’envie des fans de se jeter sur la nouveauté.

Il y a aussi un détail que nous oublions souvent et ce sont les taxes d’importation. Aux États-Unis, les nouvelles politiques commerciales pourraient augmenter les prix des consoles fabriquées en Chine et au Mexique.

Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners, estime aussi que malgré des efforts pour relocaliser la production au Vietnam, les joueurs américains risquent de payer un peu plus cher.

Verdict : combien coûtera la Nintendo Switch 2 ?

En résumé, la fourchette de prix probable pour la Switch 2 tourne donc autour de 400 à 450 $ US.

Un tarif cohérent avec la stratégie de Nintendo, qui privilégie l’expérience de jeu et le gameplay plutôt que la course à la puissance graphique. Bref, nous en saurons plus le 2 avril, lors du Nintendo Direct.

D’ici là, on croise les doigts pour une bonne surprise niveau prix… et pourquoi pas une édition collector pour les 10 ans de la Switch ?

Et vous, quel prix seriez-vous prêt à payer pour la Nintendo Switch 2 ? Pensez-vous que Nintendo misera sur l’accessibilité ou augmentera ses tarifs ? Dites-moi tout en commentaire !

