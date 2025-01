Nintendo Switch 2, le prix révélé par un leak, ça va vous coûter un billet

Depuis que Nintendo a dévoilé la Switch 2 le 16 janvier, la console fait encore plus parler d’elle. Et cette fois, c’est son prix qui agite la toile.

L’annonce officielle est encore attendue, mais une fuite récente relayée par GameRant suggère une facture bien plus élevée que pour les précédentes consoles Nintendo. Si cette rumeur dit vrai, je vous conseille d’économiser dès maintenant.

Dans nos articles consacrés à la Switch 2, on parlait d’un prix estimé entre 399 $ et 499 $. Toutefois, cette fuite laisse penser que le montant final se rapprocherait surtout de la fourchette haute.

So if the person who told me June release is all but confirmed to be correct, then that could mean the pricing they gave me of $449/$499USD might also be correct. Think the $50 extra is a Mario Kart Bundle