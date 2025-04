Nintendo Switch : les jeux de cette console culte arrivent enfin en virtuel ! 

La Nintendo Switch 2 proposera des jeux GameCube en exclusivité aux abonnés du service Online. Une manette sans fil dédiée complète ce retour nostalgique.

C’est officiel ! La Switch 2 arrive le 5 juin 2025 et ramène avec elle les jeux GameCube via Nintendo Switch Online. Cette nouvelle ravit les nostalgiques et les abonnés au service.

Une vague rétro sur Nintendo Switch Online

Les fans réclament ces classiques depuis des années. Nintendo répond enfin avec cette intégration exclusive à la Switch 2. Les remasters existent déjà, comme Metroid Prime. Mais cette fois, le service en ligne change la donne.

Les sauvegardes cloud et le multijoueur en ligne boostent l’expérience. La firme japonaise mise sur la nostalgie pour séduire anciens et nouveaux joueurs. Une stratégie maligne qui renforce aussi l’attrait du Pack Additionnel.

En effet, les abonnés au Pack Additionnel accèdent aux jeux GameCube dès le lancement de la Switch 2. The Legend of Zelda : Wind Waker, F-Zero GX et SoulCalibur II ouvrent le bal.

Nintendo promet une résolution améliorée et une image plus nette. D’autres titres comme Super Mario Sunshine et Luigi’s Mansion suivront. Ce catalogue s’ajoute aux NES, SNES et N64 déjà disponibles.

Les catalogues rétro deviennent « Nintendo Classics » avec l’arrivée du GameCube. Pour les fans de N64, un filtre CRT et un rembobinage améliorent le gameplay.

Une manette et d’autres nouveautés pour revivre l’époque GameCube

Nintendo ne s’arrête pas aux jeux de la console Switch. Une manette GameCube sans fil accompagne ce retour. Elle coûte 69,99 euros et est disponible sur le store officiel de la marque.

Les puristes apprécieront ce clin d’œil au design original. Intégrant des boutons modernes et un port USB-C, cette initiative rappelle les manettes rétro lancées pour la N64 et la SNES.

La Switch 2 enrichit aussi Nintendo Switch Online avec de nouvelles options. GameChat débarque et connecte les amis via des discussions vocales instantanées.

Les abonnés peuvent partager leur écran en direct pour montrer leurs exploits. Pour tester cette feature, une offre découverte gratuite court jusqu’à fin mars 2026.

Des upgrades malins pour les abonnés

Les joueurs profitent de bonus sans frais supplémentaires. Les versions Switch 2 des jeux Breath of the Wild et Tears of the Kingdom s’offrent aux abonnés du Pack Additionnel.

L’application mobile évolue aussi. Renommée Nintendo Switch App en mai 2025, elle gère captures d’écran et vidéos. Sans oublier que le service Zelda Notes arrive bientôt pour les deux opus majeurs.

Par ailleurs, les fans de Nintendo souhaitent une distribution mensuelle des jeux GameCube. Les amateurs de vitesse attendent F-Zero avec impatience.

Les adeptes de RPG guettent Fire Emblem. La Switch 2 s’impose déjà comme un pont entre des générations de jeux.

