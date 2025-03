La GameCube revient en console portable ! Découvrez Retroid Pocket Flip 2

Le Retroid Pocket Flip 2 veut rendre les longues sessions de GameCube plus agréables.

Les fans de retrogaming ont de quoi sourire cette année. Le 14 février 2025, GoRetroid a annoncé la Retroid Pocket Flip 2, une console portable qui sortira au printemps.

Elle reprend le style de la GameCube tout en peaufinant l’ergonomie de son prédécesseur. Les précommandes ont démarré le 17 mars 2025 et les livraisons suivront dès mi-avril.

Un air de GameCube

La coque violette et le stick jaune vif sautent aux yeux. Ces choix évoquent directement la manette de la Nintendo GameCube, sortie il y a plus de vingt ans.

GoRetroid ne cache pas son inspiration et mise sur la nostalgie. Le format à clapet reste fidèle au Pocket Flip original.

Mais le premier modèle avait ses défauts. Les sliders des joysticks agaçaient bon nombre de joueurs. La Retroid Pocket Flip 2 les remplace par des sticks encastrés avec effet Hall.

Les gâchettes L2 et R2 gagnent en précision avec une course analogique. GoRetroid repositionne aussi les boutons Start, Select et Power. Des petits changements bien pensés pou les fans du retrogaming.

Retroid Pocket Flip 2 améliore l’ergonomie

Retroid Pocket Flip 2 est disponible en deux versions. La première, avec un processeur Snapdragon 865 et une autre avec un MediaTek Dimensity 1100.

Toutes offrent 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, sous Android 13. La consolle embarque un écran AMOLED de 5,5 pouces en 1080p et une batterie de 5000 mAh.

Des détails comme le Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1 complètent le tableau pensé pour le retrogaming. Ces caractéristiques promettent une émulation sans accroc des jeux GameCube et PS2.

Une alternative nomade à coût compétitif

La Retroid Pocket Flip 2 cible les amateurs de jeux rétro sans se ruiner. En effet, les Steam Deck ou ROG Ally offrent plus de puissance, mais à un autre prix.

D’autres clamshells rétro existent sur le marché. La Miyoo Flip et l’Anbernic RG35XX SP jouent dans la même cour. La Retroid Pocket Flip 2 croise aussi le fer avec l’Ayaneo Flip DS, plus coûteuse.

Dans sa propre gamme, le Retroid Pocket 5 reste un rival interne. Chaque modèle a ses atouts. Le choix dépendra du budget et des priorités des joueurs.

Ici, GoRetroid parie sur l’accessibilité et le charme du passé. Le prix à 229 dollars pour la version Snapdragon 865. La variante Dimensity 1100 descend à 189 dollars. Les précommandes incluent même une réduction de 10 dollars avec le code FLIP2SAVE10.

Un deuxième appareil apparaît dans les rendus officiels. Rien n’est confirmé, mais les rumeurs évoquent un modèle vertical.

