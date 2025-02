Nintendo Switch 2 : voici l’heure et la date de la présentation tant attendue !

Après la sortie du teaser de la Switch 2, tout le monde attendait ce direct avec grande impatience pour avoir plus de détails sur la console Nintendo, notamment sur sa fiche technique et sa ludothèque. Voici la date et l’heure !

Après des mois de fuites et de rumeurs, la Switch 2 a été présentée aux joueurs dans un court teaser. C’est d’ailleurs cette vidéo qui nous a permis d’avoir des informations sur la console, mais ce n’était pas suffisant. De son côté, la société chinoise n’a rien dit, mais a prévu un direct pour révéler les détails de sa console. Le moment tant attendu est d’ailleurs révélé !

Je ne sais pas si vous avez aussi tant attendu ce moment comme moi, mais c’est un événement à ne pas rater ! D’ailleurs, je vous conseille de le mettre dans votre agenda pour ne pas le manquer !

Assez de suspens maintenant ! Apprêtez-vous à suivre le Nintendo Direct le mercredi 2 avril, à 15 heures, en France pour la présentation de la Switch 2.

Notons que cet événement nous permettra d’en savoir un peu plus sur la console. L’une des informations que j’attends le plus est la date de sortie de la Nintendo Switch 2, même si une rumeur dit que ce sera en juin 2025.

https://www.youtube.com/watch?v=4s55qqerOe0

Je m’attends également à voir des révélations sur les jeux de lancement parmi lesquels il y a le nouveau Mario Kart qui s’est dévoilé récemment.

Pour suivre ce moment important dans le secteur du jeu vidéo, vous pouvez vous connecter au compte YouTube de Nintendo.

Un direct, mais…plein de suspense !

Effectivement, Nintendo prévoit ce direct, mais cela ne l’empêche pas de jouer la carte du mystère. En fait, on ne sait pas exactement à quel point elle va dévoiler les détails sur la console tant attendue.

Est-ce qu’il s’agira d’un grand déballage technique ? Peu probable. Rappelons que depuis toujours, Nintendo aime mettre en avant l’expérience de jeu au lieu de noyer son public sous des chiffres et des composants.

Rendez-vous le 2 avril 2025 à 15:00 pour un #NintendoDirect: Nintendo Switch 2 – 02.04.2025 où nous nous pencherons plus en détail sur la #NintendoSwitch2.



► https://t.co/M5NmZlja6m pic.twitter.com/zwCXc33YTB — Nintendo France (@NintendoFrance) February 5, 2025

La seule chose dont je sois certaine est que le catalogue de la console est sur le point de se dessiner. En plus du Mario Kart, il y a également eu de nouvelles informations sur Metroid Prime 4 Beyond et Pokémon Legends : Z-A. Ces deux jeux sont d’ailleurs prévus pour 2025.

Aujourd’hui, Nintendo a enregistré plus de 130 millions de Switchs vendus. Ainsi, elle joue gros si elle rate le lancement de sa nouvelle console. Elle doit d’ailleurs faire face à de gros défis comme éviter la pénurie et les reventes spéculatives !

Alors, est-ce que vous allez assister à ce direct très attendu ? Dites-le dans les commentaires !

