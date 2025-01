Nintendo Switch 2 : ces infos que le trailer ne vous a pas dévoilées

Ça y est, la Nintendo Switch 2 a enfin été dévoilée le 16 janvier 2025 ! Le trailer a présenté des nouveautés intéressantes, mais beaucoup de questions restent sans réponse. Voici ce que l’on sait, et ce qui reste mystérieux.

Les rumeurs sur la nouvelle console circulaient depuis un bon moment. Après près de sept ans d’attente depuis la première Nintendo Switch, la firme a enfin dévoilé la Nintendo Switch 2. Mais ne vous faites pas trop d’illusions, beaucoup d’infos restent encore floues.

Nintendo a montré un design redessiné, des Joy-Con revisités et une béquille plus robuste. Cependant, aucune information sur les spécifications internes n’a été partagée.

Quelle puce alimente cette console ? Quelle résolution offre l’écran ? Ça, je l’ignore. Car oui, ces questions restent sans réponse.

Mais des rumeurs issues de fuites sur Reddit suggèrent une puce Nvidia. Si cela se confirme, ce serait un bond technologique par rapport à la Switch originale.

Pour l’heure, les passionnés doivent se contenter d’analyser des images supposées de la carte mère, ce qui alimente encore plus les spéculations.

Concernant la date de sortie, je ne peux pas vous donner plus de détails, car rien n’est confirmé pour le moment. Mais selon Nintendo, on peut s’attendre à un lancement en 2025.

Une présentation Direct prévue le 2 avril pourrait éclaircir les choses. Des démonstrations mondiales annoncées pour ce mois laissent penser à une sortie possible en juin.

First look at the Nintendo Switch 2:



+ Larger Screen

+ Magnetic Joy-cons

+ New Dock

+ Switch 2 exclusive games

+ Backwards compatible with Switch games (physical & digital)

+ Launching 2025 pic.twitter.com/r25AbLiwVE