La Nintendo Switch 2 se dévoile enfin via un leak : date de sortie et hardware

La Nintendo Switch 2 tant attendue se dévoile pour la première fois à travers une fuite d’informations. Des sources anonymes révèlent la date de lancement probable de la console, et de premiers détails sur ses caractéristiques techniques…

Avec plus de 125 millions de ventes depuis son lancement en 2017, la Nintendo Switch est la troisième console de jeux la plus vendue de tous les temps derrière la Nintendo DS et la PlayStation 2.

Le secret de ce triomphe ? La même recette à laquelle Nintendo doit son succès depuis la première NES : des jeux exclusifs de haute qualité tels que Super Mario Odyssey ou The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

Ventes de consoles au Japon, du 17 au 23 juillet (chiffres Famitsu) :



1. Nintendo Switch (70 880)

2. PS5 (46 561)

3. PS4 (4 309)

4. Xbox Series X/S (1 158)

5. 2DS XL (22) pic.twitter.com/8pyISLxXjB — JV – Jeux vidéo (@JVCom) July 31, 2023

Suite à ce succès planétaire, et alors que le cycle de vie de la machine approche de sa fin, il va sans dire que sa successeuse est attendue au tournant.

Les gamers du monde entier ont le regard tourné vers la firme japonaise, impatients de découvrir sa réponse à la PS5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft.

Au fil des derniers mois, de nombreuses rumeurs se sont propagées sur le web au sujet des caractéristiques et de la date de lancement de cette future console.

Voici quand la Switch 2 sera disponible

Même si Nintendo n’a rien dévoilé jusqu’à présent, le bruit court que la Switch 2 est sa priorité absolue depuis le lancement du nouveau Zelda en mai 2023.

Toutefois, le président Shuntaro Furukawa avait fait comprendre que cette hypothétique nouvelle console ne serait pas commercialisée avant 2024 au plus tôt…

À présent, le magazine VCG dévoile de nouveaux détails après s’être entretenu avec deux sources anonymes extrêmement proches du dossier.

Selon leurs dires, Nintendo prévoit de lancer sa prochaine machine au deuxième semestre 2024. Le but serait de permettre aux commerçants de constituer leurs stocks et d’éviter les pénuries ayant gâché les lancements de la PS5 et de la Xbox X en 2020.

Premiers détails sur la fiche technique : la PS5 détrônée ?

En parallèle, les informateurs ont aussi révélé de premiers indices sur les caractéristiques techniques de la console. Tout comme la Switch, elle pourra toujours être utilisée en mode portable. Cette fonctionnalité à succès serait donc conservée pour la prochaine génération.

En revanche, le coût serait réduit grâce à l’utilisation d’un écran LCD plutôt qu’un écran OLED plus onéreux comme celui de la dernière version de la Switch lancée en 2021.

Enfin, les cartouches physiques seraient à nouveau de la partie. On ignore toutefois si la rétrocompatibilité avec les jeux Switch sera proposée.

Il semble désormais clair que la prochaine Nintendo sera lancée en 2024, permettant à la firme de retrouver une forte croissance après la baisse des ventes de la Switch depuis deux ans. Reste à savoir si elle pourra rivaliser avec la PlayStation 5 qui connaît pour l’instant un très grand succès…