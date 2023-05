Project Q : une PlayStation portable Cloud Gaming pour défier la Switch

Découvrez Project Q, l’incroyable PlayStation qui révolutionne le monde du jeu vidéo avec sa technologie de Cloud Gaming.

Cette nouvelle technologie permet aux joueurs de profiter de leurs jeux préférés sans les contraintes matérielles traditionnelles. Grâce à la PlayStation portable de Project Q, les utilisateurs pourront accéder à une vaste bibliothèque de jeux via le Cloud gaming, et offrant une expérience de jeu fluide et immersive.

PlayStation révolutionne le Cloud Gaming mobile avec le Projet Q

Lors de l’événement PlayStation Showcase de mai 2023, Sony a fait une annonce importante aujourd’hui concernant le Projet Q. C’est le nom donné à l’appareil spécialement conçu pour jouer aux jeux PlayStation en déplacement. Cette innovation vous permettra de profiter de tous les jeux PS5 sans aucune restriction géographique.

Les caractéristiques révélées jusqu’à présent pour le Projet Q comprennent un écran de 8 pouces en haute définition, suggérant une expérience confortable pendant vos déplacements. De plus, il sera équipé de deux parties de manettes situées de chaque côté de l’écran, permettant ainsi l’utilisation de la manette sans fil DualSense lors de vos trajets. Bien qu’il ne propose pas une plateforme de streaming de jeux à part entière, il se concentre clairement sur les joueurs passionnés de jeux mobiles, une communauté déjà ciblée par PlayStation avec ses consoles.

We got our first look at new PlayStation hardware in Project Q, a handheld designed for streaming games from your PS5. pic.twitter.com/DQiO90AwkZ — IGN (@IGN) May 24, 2023

Projet Q : Sony brise les barrières du Cloud Gaming avec PlayStation

Le Projet Q représente une avancée majeure pour l’industrie des jeux en ligne, offrant ainsi une perspective prometteuse. En revanche, les ambitions de Sony de se lancer dans le streaming de jeux afin d’attirer de nouveaux utilisateurs semblent moins favorables. Vous devrez patienter jusqu’à la fin de cette année pour obtenir davantage d’informations sur le Projet Q. Toutefois, le lancement du nouvel accessoire est prévu pour cette année. Cela vous évitera d’attendre trop longtemps.

Pour rappel, Sony a mis fin à tout espoir de continuité pour la PS Vita. Cependant, il faut savoir que la disparition de cette console ouvrira la voie à quelque chose de supérieur grâce au Projet Q. De plus, les rumeurs circulant sur de nouvelles fonctionnalités innovantes ont suscité encore plus d’anticipation et d’excitation chez les joueurs.

Découvrez le jeu en streaming : l’avenir de l’informatique sans contraintes !

Le modèle de gestion des données et des ressources informatiques, connu sous le nom de cloud computing, ou informatique en nuage, présente de nombreux atouts. Il permet aux utilisateurs d’accéder à des services, des applications et des données depuis n’importe quel appareil connecté à Internet, sans nécessiter de stockage local.

Le cloud computing offre divers avantages. Il accorde une flexibilité accrue aux utilisateurs, leur permettant d’ajuster rapidement leurs ressources informatiques selon leurs besoins. De plus, il permet de réduire les coûts liés à l’infrastructure, puisque les utilisateurs n’ont pas besoin d’investir dans des serveurs coûteux, mais peuvent plutôt payer pour les ressources qu’ils utilisent. En outre, le cloud computing propose une capacité de stockage et de traitement des données à grande échelle, simplifiant ainsi la gestion des charges de travail lourdes.