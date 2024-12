Nintendo Switch : Zelda, Mario… top des meilleurs jeux 2024 à demander pour Noël !

La magie de Noël et les jeux vidéo se rencontrent à travers une sélection des meilleures sorties de 2024 sur Nintendo Switch. Que ce soit pour explorer de nouveaux mondes avec Link dans Zelda ou relever des défis palpitants avec Mario, ces jeux promettent des heures de plaisir pour les joueurs de tous âges.

Noël approche à grands pas et vous cherchez des jeux vidéo parfaits pour vos proches ? Pour les fans de Nintendo Switch, voici une sélection des titres incontournables de 2024, allant des aventures épiques de Zelda aux courses effrénées de Mario. Idéal pour tous les joueurs, ces jeux vont illuminer les fêtes et faire le bonheur des fans de Nintendo !

Emio – The Smiling Man, un cadeau parfait pour un fan de thriller Nintendo

Lors de sa première révélation, Emio – The Smiling Man : Famicom Detective Club avait suscité une grande curiosité avec un teaser mystérieux. Un projet inédit pour Nintendo, à la fois par son genre de niche et sa classification M, il semblait promettre quelque chose de vraiment spécial.

Ce jeu audacieux ne prend pas de risques sans une vision forte derrière lui, et c’est précisément cette vision qui fait la force d’Emio. Ce roman visuel captivant plonge le joueur dans une histoire sombre et mature.

Un récit complexe et surprenant, Emio ne suit pas les chemins attendus, ce qui en fait une expérience narrative unique et profondément humaine.

Splatoon 3 : Side Order, le DLC innovant pour un Noël réinventé

Nintendo a mis la barre haute avec Side Order. Cette extension introduit un mode roguelite créatif qui vient enrichir l’expérience déjà dense du jeu.

Les joueurs doivent utiliser leur habileté à manier la peinture pour traverser des arènes de plus en plus difficiles. Par ailleurs, ils doivent récolter des améliorations temporaires pour leur palette. Un concept original qui s’intègre parfaitement à l’arsenal d’armes inventif de Splatoon.

Avec Side Order, Nintendo nous livre une extension qui pourrait bien être l’un des meilleurs jeux de l’année.

Super Mario Party Jamboree : la série Mario party à avoir absolument pour Noël

Je dois avouer que ma relation avec la série Mario Party a toujours été particulière. Enfant, j’adorais ces jeux, mais j’avais fini par penser que le mode multijoueur avait fait son temps. Super Mario Party Jamboree m’a prouvé le contraire, et je suis ravi que ce soit le cas.

En fait, j’ai constaté que le jeu de société de base a été amélioré, avec de nouvelles mécaniques ajoutant une dimension plus stratégique. Cependant, Nintendo a également enrichi l’expérience avec des modes annexes très amusants.

Après le succès retentissant de Breath of the Wild, j’avais des craintes que la série Zelda ne revienne jamais à ses racines classiques. Heureusement, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom a dissipé ces inquiétudes.

Ce premier jeu original de Zelda développé par Grezzo reprend les leçons de son brillant remake de Link’s Awakening et les intègre dans une aventure charmante centrée sur le héros titulaire. La nouveauté réside dans les pouvoirs spéciaux de Zelda. Ceux-ci leur permettent de cloner des objets, et transformer par la même occasion la formule traditionnelle de Zelda en une expérience de puzzle et d’exploration.

Que souhaitez-vous offrir à vos proches pour Noël ? Quel jeu Nintendo souhaitez-vous demander à vos proches ? Dites-nous votre avis dans les commentaires !

