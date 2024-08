Et si Nintendo avait créé un film Zelda en 1975 ? L’IA imagine ce BANGER

Nintendo a annoncé l'année dernière la production d'un nouveau film live-action Legend of Zelda. Mais, c'est toujours en cours et les fans de ce jeu Nintendo sont impatients qu'ils utilisent l'intelligence artificielle pour imaginer le film. Voici les images du film si Nintendo l'avait créé en 1975.

Legend of Zelda est l'un des jeux phares de Nintendo à travers le monde. Depuis sa diffusion en 1986, ce jeu a bercé de nombreuses générations. De plus, les nouveaux titres de Zelda ont propulsé le Studio japonais en première place. Pour pousser encore ses limites, Nintendo a révélé un live action de Zelda. Avant sa diffusion, voici des images de l'IA.

L'IA est devenu un outil indispensable pour les créateurs

Depuis la démocratisation de l'intelligence artificielle depuis quelques années, plus rien ne pourra nous étonner ! Actuellement, tout le monde peut réaliser de véritables œuvres d'art générées par l'IA. Même les personnes qui ne disposent pas d'énormes connaissances techniques ou celles qui n'ont pas les sens artistiques peuvent l'utiliser.

Il est possible de créer des poèmes, des tableaux, des chansons, etc. grâce à cette technologie révolutionnaire. Parmi les plus célèbres, on peut citer Midjourney, un outil générateur d'images.

Ce logiciel est généralement utilisé pour créer ou troller les imaginations inavouées. L'IA est capable de produire des merveilles visuelles.

Les internautes s'amusent depuis quelque temps à imaginer avec Midjourney les personnages de fiction dans la vraie vie. Cet outil a déjà généré des images des personnages de Dragon Ball Z, de la légende de Zelda, des personnages d'Harry Potter, les princesse Disney, etc.

Midjourney imagine les images du film Zelda en 1975

Récemment, la création qui nous intéresse est les images montrant Link, Ganon, Zelda et d'autres personnages de Zelda.

Un utilisateur de l'IA Midjourney s'est amusé à imaginer les personnages de ce jeu vidéo culte de Nintendo. Le créateur a demandé à ce générateur d'images les personnages du jeu comme si le film se déroulait en 1975.

Le résultat est bluffant ! Les visuels sont très réalistes et ressemblent réellement à des images de synthèse. Certes, certaines images sont beaucoup plus irrésistibles que d'autres, mais je vous laisse en juger par vous-même !

Link

Voici l'image de Link quand l'IA l'imagine dans un film en 1975.

Link sur son cheval

Midjourney a bien imaginé Link et son cheval, le résultat est exceptionnel ! Et vous voyez le décor en arrière-plan ? C'est tout simplement spectaculaire.

Princesse Zelda

La princesse Zelda est toujours aussi resplendissante.

Ganon

Ganon, le méchant de Hyrule, est bien réussi.

Link et Volvagia

Cette photo de Link et Volvagia est magnifique !

Zelda

Zelda en mode super-héros dans les années 70 ! Trop Cool non !?

Zelda

Toujours Zelda !!!!

Que pensez-vous de ces créations de l'IA ? Vous trouvez qu'elles sont très réussies, sympas ou vous ne l'aimez pas du tout ? Vous pouvez partager vos avis dans les commentaires.

