L’IA imagine les princesses Disney dans Dragon Ball : vous préférez laquelle ?

Imaginez un peu : les princesses Disney troquent leurs robes de bal contre des tenues de combat à la Dragon Ball ! Grâce à l'intelligence artificielle, elles se retrouvent avec des muscles prêts à en découdre. Qui a dit que seules les baguettes magiques pouvaient sauver le monde ?

Les IA générateurs d'images, comme MidJourney et DALL-E, continuent de révolutionner la façon dont nous visualisons les mondes fictifs. Ces outils utilisent des algorithmes avancés pour transformer des descriptions textuelles en œuvres d'art visuelles détaillées.

En effet, ces plateformes élargissent nos horizons créatifs et dépassent les frontières traditionnelles de l'art. Rappelons que l'IA a déjà visualisé les personnages de Dragon Ball dans la réalité. Le résultat est stupéfiant ! Vous pouvez les consulter via ce lien. Et aujourd'hui, elle fusionne les princesses Disney avec Dragon Ball.

Nouvelles créations imaginées par l'IA

Oui, l'intelligence artificielle (IA) ne cesse de repousser les frontières de notre imagination. Et dernièrement, elle nous a offert un crossover qui secoue les mondes de l'animation : imaginez les princesses Disney transformées en combattantes de Dragon Ball.

Oui, vous avez bien lu. Plutôt que de s'attarder à leur destin habituellement princier, elles échangent leurs diadèmes contre des ceintures de force.

Les princesses Disney deviennent des combattantes de Dragon Ball

Cendrillon, Belle, Ariel… Ces noms évoquent des images de bals féeriques et de chants mélodieux, n'est-ce pas ? Mais ajoutez-y une pincée de Dragon Ball, et vous obtenez des princesses prêtes à en découdre avec des guerriers intergalactiques !

Grâce à des algorithmes d'apprentissage profond, l'IA a injecté une bonne dose de testostérone dans nos douces princesses. Imaginez Belle, non plus en train de danser avec la Bête, mais en plein combat aérien contre Freezer.

Et Ariel ? Elle ne se contente plus de chanter sous l'océan, elle y invoque maintenant des dragons aquatiques pour terrasser ses ennemis.

Par ailleurs, chaque princesse a été métamorphosée en une guerrière aux muscles saillants et aux pouvoirs dévastateurs. Elles sont prêtes à défendre leur honneur dans le grand tournoi des arts martiaux intergalactiques.

Voici les images générées par l'IA

Personnellement, je vote pour…

Personnellement, si je devais choisir, mon cœur balancerait vers Moana. Sa transformation allie astucieusement charme et danger, faisant d'elle une candidate redoutable dans l'arène.

Et vous, quelle princesse préféreriez-vous voir combattre ? L'IA nous a ouvert les portes d'un monde où l'imaginaire n'a plus de limite. Les fans de Disney et de Dragon Ball sont invités à voter pour leur favorite.

