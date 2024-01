L’IA imagine ces 8 persos Dragon Ball en vrai, un film serait incroyable

L’IA révolutionne notre vision des héros de Dragon Ball. Imaginez-les en chair et en os, le résultat serait à couper le souffle pour un film.

Malheureusement, le film d’action réelle de 2009, Dragonball Evolution, a laissé un goût amer chez les fans, car il n’a pas réussi à saisir l’essence de la série. Toutefois, les images générées par l’IA apportent un rayon d’espoir, laissant entrevoir une adaptation plus fidèle et satisfaisante qui pourrait enfin répondre aux attentes les plus élevées, comme observé auparavant avec les essais d’adaptation de Harry Potter.

Grâce à l’utilisation de réseaux contradictoires génératifs (GAN), une technologie d’apprentissage automatique avancée, l’IA a réussi à donner vie aux personnages de Dragon Ball avec une réalité stupéfiante. Ces réseaux ont la capacité remarquable de créer des visuels d’une incroyable authenticité.

Goku de Dragon Ball en réalisme IA

L’image IA de Goku capture son essence avec un réalisme remarquable. Elle met en avant sa silhouette musclée, ses cheveux dorés et ses yeux noirs. De plus, le teint, légèrement plus foncé, ajoute au réalisme. Ses cheveux semblent légèrement plus courts, renforçant ainsi la perception de la réalité.

(Image de SportsKeeda)

Gohan, l’artiste martial

L’image IA de Gohan de Dragon Ball représente le personnage avec une précision accrue. Elle met en valeur son physique musclé, ses cheveux noirs et ses yeux marron foncé. En revanche, les cheveux plus courts et un teint légèrement plus sombre se démarquent, créant une représentation saisissante.

(Image de SportsKeeda)

Krilin, le compagnon fidèle

Krilin se démarque par son crâne lisse et ses yeux perçants. L’IA lui confère une stature plus imposante, modifiant subtilement son apparence tout en respectant son essence. Sa loyauté et son courage transparaissent avec plus d’intensité.

(Image de SportsKeeda)

Goten de Dragon Ball – une transformation étonnante

L’image IA de Goten de Dragon Ball présente une interprétation réaliste. Elle conserve ses cheveux blancs dorés et ses yeux bruns. Cependant, des cheveux plus longs et un teint légèrement plus foncé se démarquent, créant une représentation saisissante.

(Image de SportsKeeda)

Vegeta, le prince saiyan

L’IA donne vie à Vegeta avec une image réaliste, mettant en évidence sa mâchoire ciselée et ses sourcils froncés. En revanche, les cheveux légèrement plus courts sont la principale différence, accentuant son charisme.

(Image de SportsKeeda)

Piccolo, le guerrier namekian

Piccolo de Dragon Ball prend vie avec un réalisme accru grâce à l’intelligence artificielle. Il montre des muscles violets proéminents et une peau verte distinctive. En plus, une teinte plus foncée et des oreilles plus petites se démarquent, ajoutant un aspect mystérieux à son apparence.

(Image de SportsKeeda)

Maître Roshi dans Dragon Ball – un portrait saisissant

L’IA capture avec précision les caractéristiques de Maître Roshi, comme son visage ridé, sa barbe blanche et sa tête chauve. Néanmoins, un teint légèrement plus clair et une barbe plus longue sont notables, renforçant son charme de sage.

(Image de SportsKeeda)

Majin Buu, le démon espiègle

Majin Buu adopte une approche plus ludique dans l’image IA, avec une forme ronde, une peau rose et un visage espiègle. Pourtant, des oreilles plus petites et une nuance de rose plus foncée se distinguent, lui donnant un air espiègle et imprévisible.

(Image de SportsKeeda)