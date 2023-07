L’IA réinvente Harry Potter comme Manga : quel perso préférez-vous ?

Voici à quoi ressembleraient les personnages d’Harry Potter si on demandait à l’IA de les imaginer comme des héroïnes de manga.

Les visages de Harry Potter, d’Hermione Granger et de Ron Weasley, immortalisés par les acteurs Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, sont facilement reconnaissables, même pour ceux qui n’ont pas vu les films.

Et si J.K. Rowling était une mangaka ?

Imaginez à quoi ressembleraient les jeunes élèves de Poudlard s’ils étaient dessinés dans un style manga par l’auteure J.K. Rowling, devenue mangaka. Sur Facebook, via le compte d’Oliver Vician, ces héros de la saga magique ont été créés sous forme de personnages d’anime grâce à une intelligence artificielle.

Cette démarche n’est pas unique à la saga Harry Potter. Comme nous l’avons vu précédemment avec les tentatives d’adapter Dragon Ball (voir cet article) en série ou en film en prises de vue réelles, les internautes utilisent également l’intelligence artificielle pour imaginer à quoi ressemblerait leur univers pop-culturel préféré sous la forme d’un dessin animé japonais. Ainsi, les personnages principaux de Harry Potter, du moins dans leurs premiers épisodes en raison de l’âge des protagonistes, pourraient prendre vie dans un style inspiré de l’animation japonaise grâce à l’intelligence artificielle.

Les images générées par l’IA sont surprenantes. On peut facilement reconnaître Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger dans ce style. Cette vision partage plusieurs caractéristiques avec les codes de la japanimation, notamment les grands yeux. Cependant, il est vrai que des améliorations restent à apporter au niveau des mains et des visages. Autrement dit les éléments qui peuvent présenter des défauts dans presque tous les mages générées par intelligence artificielle.

Harry Potter VS Mashle

Pour combler le manque d’une version animée officielle d’Harry Potter, les fans peuvent se tourner vers le manga Mashle. Il s’agit d’une œuvre diffusée récemment en France et qui prend quelques éléments du monde de Harry Potter. L’histoire suit le protagoniste Mash qui doit faire sa place dans une académie de magie aux airs de Poudlard. Par ailleurs, une adaptation télévisée de Mashle est prévue cette année, réalisée par le studio A-1 Pictures.

Voici à quoi ressembleraient ces personnages de la saga Harry Potter après avoir demandé à l’IA générative telle que MidJourney de les imaginer. À première vue, Harry Potter, le protagoniste, serait représenté avec une personnalité encore plus éclatante. L’IA a gardé ses lunettes et ses tenues de sorcier modernes. Quant à Hermione Granger, elle est représentée par une élégance mêlée à sa grande intelligence. Une de ses caractères mettant en valeur ses connaissances magiques.

En ce qui concerne le meilleur ami d’HArry, Ron Weasley, on a toujours son côté décontracté. Par contre, Drago Malefoy, l’antagoniste, serait représenté avec une apparence encore plus arrogante et imposante. Il garde toujours cet aire reflétant son statut de sorcier de sang pur.