Stable Doodle : cette IA gratuite transforme vos gribouillages en dessins

Stability AI a annoncé le lancement de Stable Doodle, un service innovant qui transforme les gribouillages en images artistiques.

Dans le paysage technologique en constante évolution, Stability AI se démarque par son audace innovatrice. La dernière innovation de la startup est le lancement de Stable Doodle, un outil révolutionnaire qui donne vie aux croquis grâce à un générateur d’images.

Stable Doodle : un outil de dessin révolutionnaire

Stability AI présente Stable Doodle, un service bouleversant la création d’images. ClipDrop offre une application unique qui permet de produire des images originales de haute qualité. De plus, elle est accessible à tous, professionnels ou novices, en quelques secondes seulement. De ce fait, Stable Doodle repousse les limites de la création d’images avec un contrôle précis et inédit sur leur génération.

Cet outil de dessin novateur utilise le dernier modèle de Stable Diffusion, le Stable Diffusion XL. Il est couplé à une solution de contrôle conditionnel nommée T2I-Adapter. Cette solution, développée par le Centre de Recherche Appliquée de Tencent, améliore l’interprétation des croquis. Elle est une des divisions de recherche et développement de Tencent. Elle fournit une lecture précise des contours et facilite la production d’images basées sur des instructions combinées aux contours définis par le modèle.

Stable Doodle : un outil d’optimisation pour les créateurs

Au-delà de sa capacité à transformer des esquisses en images artistiques, Stable Doodle est vu comme une solution permettant d’optimiser le temps et la productivité. Conçu comme un outil pratique, il permet aux concepteurs, illustrateurs et autres professionnels de libérer un temps précieux. Ils peuvent ainsi maximiser leur efficacité. Cependant, la qualité des images générées dépend du détail du dessin initial et de la pertinence de l’invite.

Stable Doodle promet de révolutionner la manière dont les idées sont traduites en œuvres visuelles. Des logos aux matériaux de présentation, en passant par les conceptions de sites web, cette technologie facilite le processus de création. Les concepteurs peuvent expérimenter et innover à volonté avec des idées esquissées qu’ils peuvent mettre en œuvre immédiatement.

À l’avenir, Stability AI envisage d’élargir l’application de Stable Doodle à divers secteurs. Par exemple, dans le domaine de l’immobilier, les utilisateurs pourraient importer un croquis d’un plan d’étage ou d’une propriété, que l’outil transformerait en une représentation visuelle détaillée.

Stability AI releases Stable Doodle, a sketch-to-image tool https://t.co/t3OrrgzHzP by @kyle_l_wiggers — TechCrunch (@TechCrunch) July 13, 2023

Le chemin à venir pour Stability AI

Néanmoins, Stability AI est conscient des défis à relever malgré l’enthousiasme pour Stable Doodle. En dépit du lancement réussi, la startup recherche de nouvelles sources de revenus. Bien que gratuit, Stable Doodle a des limites. Cette approche a conduit à une augmentation des efforts pour stimuler les ventes et à une chasse aux cadres pour aider à cet égard.

Récemment, Stability AI a levé 25 millions de dollars par le biais d’un billet convertible. Cela a porté le total des fonds levés à plus de 125 millions de dollars. Toutefois, la startup n’a pas réussi à obtenir de nouveaux financements à une valorisation plus élevée. Dernièrement évaluée à 1 milliard de dollars, Stability AI cherche à quadrupler cette évaluation. Alors que la startup navigue dans ces eaux financières incertaines, elle reste déterminée à repousser les limites de la technologie de l’IA avec des outils comme Stable Doodle.