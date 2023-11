Voici à quoi va ressembler le film Nintendo Zelda selon l’IA

Récemment, Nintendo vient d’annoncer un nouveau film live-action Legend of Zelda. Vous pouvez alors suivre les aventures de Link avec des graphismes optimaux, mixés à une immersion totale. Et l’IA a aussi donné son idée concernant les rendus de ce projet.

Legend of Zelda, le jeu phare de Nintendo a déjà conquis le cœur de nombreux fans à travers la planète. Il a bercé plusieurs générations depuis 1986. Et le studio japonais a encore gardé sa place de leader avec les nouveaux titres Zelda. Mais Nintendo veut toujours pousser ses limites. Le géant du gaming a annoncé un live action Zelda. A quoi ressembleraient Link et son univers dans ce film ? L’IA a su répondre à cette question.

Midjourney a encore fait ses preuves

Les adeptes de la haute technologie connaissent tous Midjourney. Cette intelligence artificielle est spécialisée en création d’images à partir d’une requête textuelle. Elle a réussi à fournir un aperçu des personnages du nouveau live-action Nintendo Zelda.

L’idée venait d’une entreprise réputée dans le secteur. Currys a tenté de représenter les personnages du monde de Zelda à partir de Midjourney. La société voulait avoir une idée sur les rendus de ce film. Nintendo a donné très peu de détails concernant la production du film. Mais les résultats ont divisé les fans du jeu. Certains ont vu une véritable prouesse de l’IA. D’autres n’ont pas du tout validé le projet.

Toutefois, la manipulation de Midjourney nécessite des prompts précis. Peut-être qu’avec quelques améliorations, l’IA pourrait fournir des images qui seraient fidèles au jeu.

Une représentation réussie de certains personnages

Currys a voulu donner un aperçu de la majorité des personnages de ce live-action Zelda. La tâche n’a pas été facile pour ces spécialistes de la haute technologie.

Cependant, la conception des personnages humanoïdes a été un franc succès. La « version live action » de Link, le héros du jeu, a séduit les fans. L’IA a réussi à représenter ses traits du visage, sa chevelure blonde, ses armes et ses costumes. La princesse Zelda est aussi fidèle aux personnages du jeu original.

Mais l’IA avait du mal avec les autres personnages du jeu.

Les spécialistes à l’origine de cette innovation ont avoué que certains rendus n’ont pas réussi à répondre aux attentes des fans. En effet, l’IA n’a pas su imiter certains personnages, même avec des prompts précis.

C’est le cas de la version live action de Lady Riju. L’IA a remplacé son casque par un bandeau doré. Certes, c’est un simple détail, mais il ne passe pas inaperçu aux yeux des fans. Les Bokoblins ressemblaient à des cochons dans la représentation de l’IA.

Les fans attendent alors un casting précis de la part de Nintendo pour ce nouveau live-action Zelda. Et les rumeurs circulent déjà sur internet. Selon certaines communautés, Tom Holland serait l’acteur parfait pour interpréter Link. Thomas Brodie-Sangster pourrait aussi incarner la version jeune de Link. Avec leur visage et leur talent, ces acteurs pourront marquer le coup avec ce film.