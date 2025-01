Nintendo Switch 2 : ces deux jeux cultes vont avoir droit à un remake

La Nintendo Switch 2 attise la curiosité avec ses premières révélations. Des nouvelles fonctionnalités, des jeux attendus comme Mario 3D et un remake de Zelda alimentent rumeurs et spéculations.

Le 16 janvier 2025, Nintendo a dévoilé la console Switch 2 lors d’une présentation discrète à Tokyo. Cette nouvelle console hybride promet des améliorations significatives, mais la firme garde le mystère sur de nombreux aspects. Des fonctionnalités inédites et un catalogue de jeux attendu attisent déjà la curiosité, tandis que plusieurs détails restent flous.

Des nouveautés intrigantes

La Switch 2 conserve le concept hybride qui a fait le succès de la première génération, mais introduit des performances améliorées. Les graphismes atteindront le 4K en mode docké et le 1080p en mode portable. Un élément attire particulièrement l’attention. Un mystérieux bouton « C » sur les Joy-Con. Ce dernier pourrait offrir une interaction tactile ou une commande contextuelle inédite.

Des rumeurs évoquent également des Joy-Con revisités, capables de servir de souris pour certaines applications. Cependant, Nintendo n’a fourni aucun détail technique précis, préférant maintenir le suspense. La présentation a surtout mis en lumière des indices sur le catalogue de jeux, laissant les fans spéculer.

Premiers jeux confirmés sur Nintendo Switch 2

Un nouveau Mario Kart figure parmi les rares titres confirmés. Selon les premiers détails, cette version introduirait des courses à 24 joueurs et une mécanique innovante de gestion de carburant.

Une fuite récente sur Newegg, relayée par l’utilisateur Stealth40k, a révélé d’autres titres attendus. Une carte-cadeau eShop mentionnait des jeux comme Metroid Prime 4 : Beyond, Pokémon Legends: Z-A et un remake ou remaster de Legend of Zelda. Bien que ces informations aient été rapidement retirées, elles ont largement circulé sur les réseaux sociaux.

Parmi les attentes, un nouveau Mario 3D suscite aussi l’intérêt. Depuis Super Mario Odyssey, aucun jeu de plateforme Mario n’a été annoncé. Ce nouvel opus pourrait marquer un retour aux sources tout en exploitant pleinement les capacités techniques de la Nintendo Switch 2.

Des remakes Zelda et des spéculations

La mention d’un remake de Legend of Zelda alimente de nombreuses hypothèses. Depuis Link’s Awakening en 2019, aucun remake majeur n’a vu le jour. Les fans espèrent des titres comme Twilight Princess ou Wind Waker. Certains rêvent même d’une version remasterisée d’Ocarina of Time, avec un moteur graphique inspiré de Breath of the Wild, des animations fluides à 60 FPS et des contenus additionnels inclus.

Ces choix permettraient de mettre en valeur les performances accrues de la Nintendo Switch 2 tout en ravivant l’intérêt pour des classiques. Nintendo a par ailleurs informé d’un direct le 2 avril prochain pour détailler les jeux disponibles au lancement. En attendant, les spéculations continuent, nourries par l’énigmatique présentation et les rumeurs persistantes sur son catalogue de jeux.

