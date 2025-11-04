Sony perd la tête : la PS5 Slim bradée à un prix jamais vu avant le Black Friday

La PS5 Slim est à prix jamais vu avant même le Black Friday : 464 € au lieu de 549 € grâce au Mega Choice Day d’AliExpress. Une baisse de –15 % sur la console culte de Sony, neuve, garantie et livrée gratuitement depuis l’Europe. Un bon plan rare pour passer à la next-gen sans exploser son budget.

Alors que les prix des consoles ont souvent flambé ces dernières années, Sony surprend tout le monde à l’approche des fêtes. La PS5 Slim, sortie fin 2023, profite d’une remise inédite dans le cadre du Mega Choice Day d’AliExpress. Une opération massive qui rivalise directement avec le Black Friday et propose des réductions jusqu’à –80 % sur la high-tech. Et cette PS5 à 464 € en est la star incontestée.

Une PS5 plus fine, plus légère, tout aussi puissante

Lancée pour remplacer la version d’origine, la PlayStation 5 Slim garde la même puissance phénoménale tout en gagnant en élégance et en praticité. 30 % plus compacte, elle s’intègre plus facilement dans un salon sans sacrifier les performances.

Avec son poids de 1,3 kg de moins sur la balance : fini les manipulations laborieuses. De plus, la console est beaucoup moins énergivore et mieux refroidie. Ainsi, elle tourne plus silencieusement, même pendant les longues sessions de jeu sur Spider-Man 2 ou Helldivers 2.

Les joueurs exigeants apprécieront aussi la possibilité d’ajouter ou retirer le lecteur Blu-ray à volonté. Une flexibilité rare, parfaite pour passer d’une PS5 “digitale” à une version disque sans racheter la console.

Une réduction impressionnante : la PS5 Slim à 464 €

AliExpress affiche la PlayStation 5 Slim à 464 € au lieu de 549 €, avec le code FRCD55. Une baisse de 15 % pour une console neuve, livrée depuis un entrepôt européen (Italie), avec TVA incluse, garantie constructeur et livraison gratuite. Difficile de trouver mieux à l’approche du Black Friday — même Amazon et Fnac restent au-dessus des 540 €.

La référence du jeu next-gen à prix réduit

Entre son SSD ultra-rapide de 1 To, le ray tracing, la 4K à 120 Hz et la compatibilité PS VR2, la PS5 Slim reste la console la plus polyvalente du marché. Elle fait tourner tous les jeux PS5 et PS4 dans des conditions optimales, tout en restant sobre et silencieuse.

Sony prouve encore son savoir-faire, et AliExpress permet d’en profiter à prix plancher. L’offre est limitée dans le temps et valable dans le cadre du Mega Choice Day (jusqu’au 7 novembre).

Pour qui ? Et pourquoi maintenant ?

Cette offre s’adresse aussi bien aux fans de PlayStation qu’à ceux qui attendaient le bon moment pour passer à la next-gen. Rarement la PS5 n’a été aussi accessible, surtout pour une version Slim aussi complète.

Mais attention : ces stocks partent vite, surtout avant le Black Friday.

