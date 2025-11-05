Erreur de prix ou coup de génie ? Le Galaxy S25 Ultra tombe à 805 € sur AliExpress

Le Samsung Galaxy S25 Ultra 256 Go s’offre une remise exceptionnelle de –45 % à l’occasion du Mega Choice Day d’AliExpress. Son prix passe de 1 479 € à seulement 805 € avec le code FRCD70 (ou CDFR70). Un smartphone ultra-premium, neuf et garanti, à un tarif jamais vu — parfait pour ceux qui veulent le top sans dépenser une fortune.

Les smartphones premium flirtent désormais avec les 1 500 €, voire plus. Dans ce contexte, voir un Galaxy S25 Ultra descendre sous la barre des 810 € relève presque du miracle. Pourtant, c’est bien ce qu’AliExpress propose cette semaine dans le cadre de son Mega Choice Day, un événement qui rivalise sans mal avec le Black Friday.

Une expérience haut de gamme sous Android

Le Galaxy S25 Ultra symbolise tout le savoir-faire de Samsung. Écran AMOLED de 6,9 pouces en QHD+, taux de rafraîchissement 120 Hz, luminosité record, design raffiné et finitions impeccables : tout respire la qualité. Que ce soit pour travailler, jouer, regarder Netflix ou capturer vos plus beaux souvenirs, il répond présent sur tous les fronts.

Sous le capot, on retrouve le surpuissant Snapdragon 8 Elite, épaulé par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Fluidité exemplaire, multitâche sans latence et autonomie d’une journée complète grâce à sa batterie de 5 000 mAh compatible charge rapide 45 W et recharge sans fil Qi2. Bref, un monstre d’efficacité, prêt à suivre votre rythme.

Un appareil photo de pro dans la poche

Côté photo, Samsung continue de régner sur le marché avec un module à quatre capteurs, dont un 200 Mpx principal et un ultra grand-angle 50 Mpx. Les deux téléobjectifs x3 et x5 offrent des zooms optiques spectaculaires sans perte de qualité, tandis que la stabilisation optique garantit des clichés nets, même à main levée. Les amateurs de selfies apprécieront également la caméra frontale de 12 Mpx, idéale pour la vidéo et les visios.

Une réduction impressionnante : le Galaxy S25 Ultra tombe à 805 €

Vendu 1 479 € sur le site officiel de Samsung, ce Galaxy S25 Ultra 256 Go tombe à 805 € sur AliExpress, soit une économie de 45 %, ou 674 €. Difficile de trouver un concurrent aussi performant à ce prix : ni l’iPhone 17 Pro ni le Xiaomi 15 Pro n’atteignent un tel niveau d’équipement pour un tarif aussi agressif.

Un achat serein sur AliExpress

AliExpress garantit ici un produit neuf, livré avec 15 jours de droit de rétractation et garantie constructeur. Le vendeur est certifié et la livraison s’effectue rapidement depuis un entrepôt européen. Vous profitez ainsi d’un achat sécurisé, sans mauvaise surprise.

Pour qui ? Pour ceux qui veulent tout, sans se ruiner

Le Galaxy S25 Ultra s’adresse autant aux professionnels qu’aux passionnés de photo et de performance. C’est un smartphone d’exception, rarement aussi accessible. Mais attention : le stock est limité et cette remise record pourrait disparaître d’un jour à l’autre.

