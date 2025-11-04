Google vrille complètement : le Pixel 9 Pro s’effondre à un prix jamais vu sur AliExpress

Le smartphone premium de Google chute à un tarif inédit ! Lancé à 1 099 €, le Pixel 9 Pro (128 Go) tombe à 664 € seulement grâce au code FRCD70 / CDFR70 sur AliExpress. Soit 435 € d’économie, une réduction colossale de –40 %. Même le modèle 256 Go fond à 784 € au lieu de 1 199 €. Livraison gratuite, garantie constructeur 2 ans et paiement en 4 fois sans frais sont de la partie.

Les smartphones premium dépassent aujourd’hui souvent les 1 000 €, un tarif difficile à avaler pour beaucoup d’utilisateurs. Et pourtant, cette fois, AliExpress crée la surprise : le Pixel 9 Pro, l’un des meilleurs photophones du marché, devient enfin accessible. C’est une offre exceptionnelle à ne surtout pas manquer pendant son Mega Choice Day, l’événement qui fait trembler Amazon et les autres géants du e-commerce.

Un Pixel taillé pour le quotidien et la photo

Le Pixel 9 Pro est un vrai concentré de technologie au service de l’usage. Avec son magnifique écran OLED LTPO de 6,3 pouces (jusqu’à 120 Hz et 3 000 nits de luminosité), il sublime vos contenus, que ce soit en streaming, jeu ou navigation. Son capteur d’empreinte intégré dans l’écran permet un déverrouillage fluide et sûr.

Sous le capot, la puce Tensor G4 et ses 16 Go de RAM assurent des performances dignes d’un flagship : multitâche fluide, IA omniprésente, et jeux sans ralentissement. Le tout est épaulé par une batterie de 4 700 mAh compatible charge rapide 27 W, de quoi tenir une journée entière sans souci.

Mais la véritable star, c’est son appareil photo triple capteur 50 + 48 + 48 Mpx. Le Pixel 9 Pro excelle en photo et vidéo, avec un zoom optique x5 redoutable, une stabilisation optique efficace et une caméra frontale de 42 Mpx pour des selfies impeccables. Google reste le maître du traitement d’image et de la retouche automatique : le rendu est tout simplement bluffant.

Une réduction spectaculaire : le Pixel 9 Pro à 664 € seulement

C’est simple : jamais le Pixel 9 Pro n’a été aussi bas. De 1 099 € à 664 €, c’est –40 % et 435 € d’économie. Même Amazon ne s’aligne pas, affichant le même modèle à 899 €. Pour ceux qui veulent la version 256 Go, la remise reste impressionnante : 784 € au lieu de 1 199 €. En prime, AliExpress inclut la TVA, la livraison gratuite rapide et la garantie 2 ans constructeur.

Une valeur sûre signée Google, vendue par un site fiable

Le Pixel 9 Pro bénéficie de 7 ans de mises à jour logicielles et de sécurité, un argument rare dans l’univers Android. C’est un investissement durable, aussi bien pour la photo que pour la productivité. Quant à AliExpress, le vendeur affiche toutes les garanties : paiement sécurisé, retour sous 15 jours, possibilité de litige via PayPal et paiement en 4 fois sans frais.

Un flagship à prix plancher, à saisir sans attendre

Design haut de gamme, photo exceptionnelle, IA Gemini Live ultra-pratique… le Pixel 9 Pro coche toutes les cases du smartphone premium moderne. À 664 € seulement, c’est une offre rarequi risque de disparaître rapidement avec la fin du Mega Choice Day.

