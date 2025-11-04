Les meilleures promos Samsung du pré-Black Friday : 11 bons plans à saisir dès maintenant

Le pré-Black Friday 2025 démarre fort chez Samsung ! Smartphones, téléviseurs, tablettes, barres de son, vidéoprojecteurs ou encore aspirateurs… la marque sud-coréenne casse les prix sur une large sélection de produits. Découvrez notre sélection des meilleures offres Samsung à ne surtout pas manquer avant le Black Friday.

Le pré-Black Friday s’invite déjà chez de nombreux e-commerçants, avec des réductions alléchantes sur une large gamme de produits Tech. Samsung n’échappe pas à la règle avec ces nombreuses offres pour tous les goûts !

Pour vous aider à dénicher les meilleures affaires, nous avons sélectionné les offres les plus intéressantes de la marque sud-coréenne. Cette période de pré-Black Friday est idéale pour réaliser de belles économies sur les produits phares de Samsung, sans attendre le jour J.

Découvrez dès maintenant les promotions qu’il ne faut surtout pas manquer !

Samsung Galaxy A56

Fer de lance de la nouvelle série A du constructeur coréen, le Samsung Galaxy A56 n’a pas vocation à révolutionner le marché, mais il progresse sur tous les points essentiels. Et en cette période de pré-Black Friday, son prix devient particulièrement séduisant.

Que propose le Samsung Galaxy A56 ?

Une intégration réussie de One UI 7 , avec 6 ans de mises à jour assurées.



, avec assurées. Un processeur performant épaulé par un NPU puissant pour une expérience fluide.



épaulé par un pour une expérience fluide. Une autonomie confortable, capable de tenir plus d’une journée sans recharge.



Initialement lancé à 499 €, le Samsung Galaxy A56 est actuellement disponible à 306 € sur Cdiscount, une offre à ne pas manquer !

Samsung Galaxy S25 FE

Dévoilé fin septembre, le Samsung Galaxy S25 FE reprend l’essentiel de l’ADN de la gamme Galaxy S : un superbe écran, une bonne dose d’IA, et une excellente durabilité, le tout à un prix bien plus abordable. Et avec 150 € de réduction, l’offre devient encore plus intéressante.

Le Samsung Galaxy S25 FE en quelques points clés :

écran AMOLED 120 Hz offrant une fluidité et une qualité d’image remarquables,



offrant une fluidité et une qualité d’image remarquables, triple module photo , incluant un téléobjectif pour des prises de vue polyvalentes,



, incluant un pour des prises de vue polyvalentes, les fonctionnalités IA de Galaxy AI et la promesse de 7 ans de mises à jour logicielles.



Initialement proposé à 749 €, le Samsung Galaxy S25 FE (Enterprise Edition) est actuellement disponible à 599 € chez Boulanger. C’est une belle opportunité pour profiter du haut de gamme sans se ruiner.

Samsung Galaxy Z Flip 4

Sorti il y a déjà trois ans, le Samsung Galaxy Z Flip 4 reste une véritable référence parmi les smartphones pliants. Son format clapet iconique séduit toujours autant, combinant élégance, compacité et originalité. Et bonne nouvelle : il est désormais accessible à moins de 500 €, une occasion idéale pour découvrir le format pliable sans se ruiner.

Pourquoi craquer pour le Samsung Galaxy Z Flip 4 ?

un design compact et raffiné , qui tient parfaitement dans la poche une fois plié,



, qui tient parfaitement dans la poche une fois plié, une superbe dalle OLED 120 Hz , fluide et éclatante.



, fluide et éclatante. des performances photo solides , malgré un format plus atypique.



, malgré un format plus atypique. le mode Flex, pour utiliser l’écran à moitié plié en mode mains libres.



Lancé à 1 199 €, le Samsung Galaxy Z Flip 4 est actuellement proposé à 499 € chez Darty, un excellent moyen de s’initier à l’univers du smartphone pliant sans exploser son budget.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Le Galaxy Z Flip 5 profite lui aussi des promotions du pré-Black Friday. Cette version, plus aboutie que son prédécesseur, corrige plusieurs défauts tout en conservant ce design pliant unique qui fait le charme de la gamme. Tout n’est pas parfait, mais son passage entre nos mains lui a valu une belle note de 8/10. Et surtout, il bénéficie aujourd’hui d’une réduction spectaculaire.

Lancé à 1 299 €, le Samsung Galaxy Z Flip 5 est désormais proposé à 699 €, une offre particulièrement attractive pour un smartphone pliant récent et haut de gamme.

Samsung Galaxy Tab S11

La Galaxy Tab S11 représente le modèle standard de la toute dernière génération de tablettes haut de gamme signée Samsung. Sans révolutionner l’expérience, elle mise sur un design raffiné et léger, tout en mettant l’accent sur la partie logicielle. On retrouve notamment les nouvelles fonctionnalités Galaxy AI, One UI et Samsung DeX, ainsi qu’un S-Pen repensé intégrant désormais des outils d’intelligence artificielle et le contrôle vocal.

Que propose le Samsung Galaxy Tab S11 ?

Un design ultra-fin et léger , accompagné d’un écran AMOLED 120 Hz pour un affichage fluide et immersif,



, accompagné d’un pour un affichage fluide et immersif, Le processeur MediaTek Dimensity 9400+ , associé aux fonctionnalités Galaxy AI ,



, associé aux , Un S-Pen amélioré, désormais enrichi d’outils IA et de commandes vocales.



Initialement proposée à 959,99 €, la Samsung Galaxy Tab S11 (Wi-Fi – 256 Go) est actuellement disponible à 759,99 € chez Boulanger, grâce à un bonus reprise de 100 €.

Et pour les budgets plus serrés, la Galaxy Tab S6 Lite reste une excellente alternative milieu de gamme, désormais affichée à 249 € au lieu de 449 €, toujours chez Boulanger.

Samsung TQ75QN77F

Sortie en 2025, la Samsung TV Mini LED Neo QLED TQ75QN77F se présente comme un véritable concentré de technologie. Grâce à son processeur NQ4 AI Gen2 et à la fonction Adaptive Sound, elle offre une expérience audiovisuelle immersive, combinant excellente qualité d’image et son parfaitement calibré.

Pourquoi choisir cette TV Mini LED de Samsung ?

le processeur NQ4 AI Gen2 garantit une qualité d’image exceptionnelle , même dans les scènes les plus sombres,



garantit une , même dans les scènes les plus sombres, un taux de rafraîchissement de 144 Hz , idéal pour les amateurs de jeux vidéo ,



, idéal pour les , la technologie Adaptive Sound, pour un son dynamique et immersif adapté à chaque contenu.



Actuellement disponible chez Boulanger à 1 199 €, cette TV profite d’une réduction de 100 € par rapport à son prix habituel de 1 299 €. C’est une belle opportunité pour s’équiper d’un écran haut de gamme à tarif réduit.

Samsung The Premiere 7 (2024)

Le Samsung The Premiere 7 (2024) est un vidéoprojecteur à ultra-courte focale qui concentre tout le savoir-faire technologique de la marque. Capable de se placer à seulement quelques centimètres du mur, il offre une image 4K spectaculaire grâce à une intelligence artificielle intégrée qui optimise contraste et luminosité. Le tout dans un design élégant et discret. Et bonne nouvelle : son prix baisse de près de 1 000 € !

Les points forts du Samsung The Premiere 7

un vidéoprojecteur élégant à ultra-courte focale , idéal pour un usage domestique sans installation complexe,



, idéal pour un usage domestique sans installation complexe, des images 4K jusqu’à 120 pouces , pour une immersion totale,



, pour une immersion totale, une IA intégrée qui sublime chaque image en ajustant les contrastes et les couleurs en temps réel.



Proposé à l’origine à 2 490 €, puis descendu à 1 999 €, le Samsung The Premiere 7 (2024) est désormais affiché à 1 499 € chez Boulanger, une réduction exceptionnelle pour un projecteur premium.

Samsung Odyssey G9 G91F

Avec son format 32:9 ultra-immersif, sa dalle VA rapide et son taux de rafraîchissement élevé, le Samsung Odyssey G91F transforme votre bureau en véritable poste de pilotage. Qu’il s’agisse de gaming, de création ou de multitâche, cet écran panoramique offre une expérience visuelle hors norme. Et bonne nouvelle : à l’occasion du pré-Black Friday, son prix chute de 200 € !

Les avantages du Samsung Odyssey G91F

un format 32:9 immersif , équivalent à deux écrans QHD côte à côte , sans bordure centrale,



, équivalent à , sans bordure centrale, un taux de rafraîchissement de 144 Hz compatible FreeSync Premium Pro pour une fluidité impeccable,



compatible pour une fluidité impeccable, une courbure 1000R et une dalle VA contrastée pour une immersion totale.



Affiché initialement à 799,99 €, le Samsung Odyssey G91F est actuellement en promotion à 599,99 € sur Darty. Ce qui en fait une superbe affaire pour les amateurs d’immersion visuelle et de performance.

Samsung B-Series HW-B660F

Entre les téléviseurs ultraplats et les dialogues à peine audibles, la barre de son Samsung B-Series HW-B660F s’impose comme une véritable bouffée d’air. Compacte, performante et immersive, elle apporte une nouvelle dimension sonore à votre salon. Et en ce moment, elle profite d’une belle réduction à 199 € au lieu de 329 €, chez Boulanger, la Fnac et Darty.

Ce qu’on apprécie sur la Samsung HW-B660F

un son spatial Dolby Atmos pour une immersion cinématographique,



pour une immersion cinématographique, un caisson de basses sans fil pour des graves puissants et précis,



pour des graves puissants et précis, des modes “Jeu” et “Nuit”, qui s’adaptent automatiquement au contenu.



Pour aller plus loin, la Samsung HW-B760F constitue une excellente alternative. Équipée de la technologie DTS Virtual:X, elle crée un effet sonore enveloppant, comme si le son provenait de toutes les directions — et bénéficie elle aussi d’une réduction de 34 %.

Samsung Jet 85 Pro

Le Samsung Jet 85 Pro fait partie des aspirateurs-balais 2-en-1 les plus complets du catalogue de la marque. Puissant, maniable et capable d’aspirer et de laver les sols, il se distingue par sa polyvalence et sa grande autonomie. À l’occasion du pré-Black Friday, il profite d’une belle remise qui le rend encore plus attractif.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Jet 85 Pro

un aspirateur-balai léger et maniable , parfait pour un usage quotidien,



, parfait pour un usage quotidien, une batterie d’embouts variés , adaptée à tous les types de surfaces et recoins,



, adaptée à tous les types de surfaces et recoins, une autonomie confortable de 60 minutes, idéale pour nettoyer toute la maison en une seule charge.



Affiché à l’origine à 699 €, le Samsung Jet 85 Pro est actuellement disponible à 399 € chez Boulanger. Profitez-en pour faire une économie de 300 € pour un appareil à la fois pratique et performant !

