iPhone Pocket : prêt à dépenser 150€ pour une chaussette jaune qui pendouille ?

Apple vient de lancer un accessoire inattendu : l’iPhone Pocket. Ce drôle de mini-sac à 150€ promet de transporter votre téléphone avec style et dérision.

L’iPhone Pocket est une chaussette. Ou plutôt un étui tricoté façon sac de créateur, conçu par la maison japonaise Issey Miyake. Le même studio qui a habillé Steve Jobs de ses cols roulés noirs iconiques.

a tout d’un accessoire sorti d’un défilé plutôt que d’une boutique tech. C’est coloré, souple, chic — et surtout très cher pour ce que c’est. A ce prix-là, on s’attendait au moins à ce qu’il recharge l’iPhone tout seul.

Une chaussette de luxe pour téléphone ?

L’iPhone Pocket se décline en version courte à 149 dollars, et en version longue à 229 dollars. La première se porte à la main, la seconde se balance sur l’épaule, comme une sacoche. Il est disponibles en plusieurs couleurs : citron, mandarine, paon, rose, saphir, cannelle ou noir pour les plus sages.

Derrière son allure de tricot minimaliste, l’iPhone Pocket cache une conception surprenante. Sa maille 3D est extensible, conçue pour laisser passer l’écran de votre iPhone sans le sortir. Vous pouvez lire vos notifications à travers le tissu.

L’accessoire est assez spacieux pour accueillir plusieurs iPhone, mais pas assez rigide pour autre chose. Donc inutile d’espérer y glisser vos clés ou votre portefeuille sans risquer de tout faire tomber.

Si l’article vous intéresse, j’ai bien peur de vous décevoir. Voyez-vous, Apple a prévu une distribution sélective. L’iPhone Pocket est vendu uniquement aux États-Unis et au Royaume-Uni, en ligne ou dans un seul magasin par pays.

Si vous habitez New York, direction Apple SoHo. Si vous êtes à Londres, cap sur Regent Street. Pour tous les autres, il faudra se contenter des photos en ligne. Ni la France, ni le Japon, ni la Chine ne figurent parmi les chanceux.

Apple n’a pas précisé combien d’exemplaires seront produits. Édition limitée ou simple test ? Mystère. Ce qui est certain, c’est que les fashion addicts de la marque à la pomme risquent de se précipiter dès le 14 novembre.

