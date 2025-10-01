iPhone pliable en 2026 ? Cette annonce de Samsung ne laisse aucun doute

Depuis des années, la rumeur d’un iPhone pliable circule comme une légende urbaine. Aujourd’hui, elle semble plus concrète que jamais. La raison ? Samsung Display, déjà fournisseur officiel des écrans d’Apple, a vendu la mèche.

Du moins, en quelque sorte. Le président de l’entreprise a laissé échapper qu’elle prépare actuellement des panneaux pliables pour un mystérieux client nord-américain. Aucun nom n’a été prononcé. Cependant, tout le monde a la même idée en tête. La pomme croquée pourrait bien s’apprêter à plier ses écrans.

Que savons-nous de ce fameux iPhone pliable ?

Si l’on en croit les fuites, ce futur modèle ne devrait pas faire semblant. L’iPhone Fold, comme certains l’appellent déjà, pourrait embarquer Touch ID à la place de Face ID. Cette absence de reconnaissance faciale ouvrirait la porte à un design entièrement sans encoche, renforcé par une caméra sous-écran de 24 MP. Apple viserait donc un look totalement “tout écran”, sans interruption gênante.

Le pliage ne serait pas qu’un artifice esthétique. L’appareil pourrait proposer un écran principal de 7,74 pouces, capable de se plier sans trace visible. Il serait accompagné d’un second écran de couverture de 5,49 pouces. De quoi transformer le smartphone en mini-tablette transportable, avec une fluidité qui rendrait l’usage plus polyvalent que jamais.

L’épaisseur annoncée, quant à elle, est de 4,8 mm une fois déplié. Cela en ferait un iPhone plus fin que l’iPad Air actuel. Ajoutez à cela deux caméras arrière de 48 MP et une caméra selfie par écran.

Et bien sûr, une telle démonstration technologique ne viendra pas sans un prix musclé. Les rumeurs parlent d’environ 1 999 dollars, soit plus que la plupart des MacBook. Une somme qui ferait grimacer, mais l’attente jusqu’en septembre 2026 permettra peut-être d’économiser sans trop culpabiliser.

