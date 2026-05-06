Le prochain Call of Duty ne sortira pas sur PS4 : Un mal pour un bien ?

Mauvaise nouvelle, le prochain Call of Duty ne sortira pas sur PS4 ! Activision vient tout juste de le confirmer. Ce qui met fin aux rumeurs récentes évoquant une compatibilité maintenue pour l’épisode de 2026 sur l’ancienne console de Sony.

En revanche, silence du côté de la Xbox One. Rien n’a été confirmé pour cette console, même si l’abandon de la PS4 laisse penser que son sort pourrait être similaire.

Call of Duty sur PS4 : la rumeur balayée par Activision

À l’origine, une rumeur affirmait que le prochain Call of Duty, probablement Modern Warfare 4, était en phase de test sur PS4. De quoi relancer une question qui revient souvent : jusqu’à quand la saga continuera-t-elle de supporter les consoles de l’ancienne génération ?

Car jusqu’ici, la série misait sur le cross-gen pendant presque toute la génération PlayStation 5. Depuis 2020 des titres comme Black Ops Cold War, Vanguard, Modern Warfare II, Modern Warfare III, Black Ops 6 et Black Ops 7 sont tous sortis sur PS4.

Même logique côté Xbox One, avec plusieurs épisodes récents toujours compatibles. Mais voilà, Activision met les choses au clair. Cette époque est révolue.

« On ne sait pas d’où vient cette information, mais elle est fausse. Le prochain Call of Duty n’est pas en développement sur PS4 ». Cette réponse est venue directement du compte officiel Call of Duty sur X.

Not sure where this one started, but it’s not true. The next Call of Duty is not being developed for PS4. — Call of Duty (@CallofDuty) May 4, 2026

Cette décision pourrait-elle pousser les joueurs PS4 à passer à la vitesse supérieure ?

Malgré son âge, la PS4 reste loin d’être une console oubliée. Selon le rapport annuel de Sony en 2024, environ 49 millions de PS4 et autant de PS5 étaient encore actives chaque mois.

Autrement dit, la PS4 représentait encore près de la moitié du parc PlayStation. En 2025, la PS5 a finalement pris l’avantage, mais la PS4 conserve une base solide de joueurs.

L’arrêt du support pourrait bien changer la donne. Call of Duty fait partie des rares franchises à succès annuel à avoir continué à soutenir les anciennes consoles aussi longtemps après l’arrivée de la nouvelle génération.

Sans cette compatibilité, les joueurs souhaitant suivre la saga devront probablement se tourner vers des machines plus récentes.

Et le timing ne simplifie rien. Le calendrier de la PS6 devient de plus en plus flou. Initialement attendue pour 2027, la prochaine console de Sony pourrait finalement arriver plus tard, en raison de tensions sur les composants comme la mémoire et les puces NAND.

Résultat : certains joueurs PS4 qui espéraient sauter directement cette étape se retrouvent face à un dilemme. Passer à la PS5 maintenant, ou patienter encore… au risque de manquer les prochains épisodes de Call of Duty.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.