PS6 : le lancement est repoussé, il va falloir être (très) patient

La prochaine génération de PlayStation ne sortira finalement pas en 2027, comme l’annonçaient certaines rumeurs. Il faudra attendre quelques années de plus. Pourquoi la PS6 est-elle repoussée ?

On pensait déjà avoir de la patience avec le décalage de GTA 6, mais voilà que la PS6 est repoussée vers 2029. Cela ajoute une vraie couche de frustration, n’est-ce pas ? Depuis plusieurs mois, les signaux se multiplient et deviennent difficiles à ignorer. Et la raison se cache dans un secteur que peu de joueurs regardent : la mémoire informatique. Avec l’explosion de l’IA et les priorités industrielles, l’équation devient compliquée pour les consoles de salon.

La PS6 repoussée jusqu’à deux ans de plus que prévu

2027 était l’année évoquée par les rumeurs avant que la PS6 soit repoussée. Le site 80.lv l’avait déjà annoncé en 2022. Jusque-là, beaucoup y croyaient. Les cycles habituels de Sony semblaient coller parfaitement, et la logique d’une nouvelle génération tous les sept ans semblait solide.

Mais aujourd’hui, la situation a changé. D’après un sondage industriel relayé par Bloomberg, Sony pourrait désormais viser 2028, voire 2029. Oui, la PS6 ne sera pas là avant trois ans.

Sony is reportedly considering pushing back the PS6 to 2028 or 2029



via Bloomberg pic.twitter.com/6uh8j7SzYs — CharlieIntel (@charlieINTEL) February 16, 2026

Les analystes soulignent que la pénurie de mémoire et la flambée des prix de la RAM compliquent la production. Chaque console dépend d’un approvisionnement stable en composants, et les coûts de fabrication explosent si Sony se précipite.

Les joueurs devront donc prolonger leur relation avec la PS5. Bien sûr, la console tient encore la route. Mais ce glissement d’un à deux ans n’est pas anodin.

La raison de ce décalage

Si la PS6 serait repoussée, c’est notamment grâce à la mémoire vive. En effet, depuis un certain moment, nous vivons une pénurie de RAM. L’industrie de l’IA consomme des volumes gigantesques de RAM pour entraîner et faire tourner ses modèles.

De ce fait, les géants technologiques monopolisent une part croissante de la production mondiale. Cette ruée vers la mémoire crée des tensions durables sur toute la chaîne.

Des groupes comme Tesla ou Apple signalent déjà des difficultés d’approvisionnement. L’IA réclame des infrastructures colossales. Un serveur basé sur les puces Blackwell de Nvidia peut dépasser 13 téraoctets de RAM. À cette échelle, chaque cluster absorbe l’équivalent de centaines de PC gaming.

Face à cette demande explosive, les fabricants redéfinissent leurs priorités. Les géants comme Samsung, SK Hynix et Micron concentrent leurs efforts sur la mémoire HBM dédiée aux accélérateurs IA. Cette réallocation réduit mécaniquement la disponibilité de la DRAM classique.

Or, cette DRAM reste essentielle pour les smartphones, les PC, les voitures connectées et bien sûr les consoles. Il y a moins d’offre pour plus de demande. Les prix montent donc. Sony se retrouve ainsi pris dans cette dynamique industrielle. La conception d’une nouvelle console dépend fortement du coût et de la disponibilité de la RAM.

PS6 repoussée ? Sony n’est pas seul dans ce défi industriel

Le lancement du PS6 pourrait être repoussé. Mais pour mettre un peu de baume au cœur des fans de PlayStation, sachez que Sony n’est pas seul dans cette tempête technologique.

Nintendo pourrait aussi augmenter le tarif de sa Switch 2 dès cette année pour absorber la hausse des composants. Les arbitrages deviennent délicats pour tout le secteur.

Du côté de Microsoft, la stratégie diffère. Selon AMD, Microsoft préparerait une nouvelle console Xbox orientée très haut de gamme. La firme vise moins le volume matériel et davantage la vente de jeux sur plusieurs plateformes. Cette approche limite la pression sur les coûts unitaires de la machine. Pourtant, elle ne règle pas la pénurie globale de mémoire.

Dans ce contexte, le report de la PS6 apparaît presque logique. Sony attend une fenêtre plus stable pour lancer une machine techniquement ambitieuse sans exploser les prix. Les joueurs, eux, devront patienter encore quelques années avant de découvrir la prochaine génération PlayStation.

Alors, on joue ailleurs ?

La PS6 repoussée révèle de l’inquiétude. Parce que si l’attente s’allonge, certains joueurs pourraient regarder du côté des alternatives. Le cycle de vie plus long de la PS5 pousse déjà les éditeurs à optimiser leurs jeux sur le hardware actuel. Mais l’impatience existe, surtout chez les amateurs de nouveautés techniques.

Dans ce contexte, l’écosystème Xbox pourrait capter une partie de l’attention. Surtout avec Microsoft qui mise désormais sur une stratégie multiplateforme et sur la puissance brute pour ses prochaines machines. Un positionnement premium peut séduire les joueurs en quête de performances immédiates, sans attendre une nouvelle génération PlayStation.

Reste que la fidélité à la marque Sony reste forte. Aucune console ne peut remplacer la légendaire console PlayStation. L’histoire le montre d’ailleurs. Les joueurs restent attachés à leurs bibliothèques et aux exclusivités PlayStation.

Même avec un lancement repoussé, la PS6 conserve un avantage clé. Le catalogue et l’image de marque continuent d’ancrer les joueurs dans son écosystème, malgré la tentation d’aller voir ailleurs. Selon le site Parlons Jeux, le PlayStation Network a franchi les 119 millions d’utilisateurs actifs mensuels fin 2025. Ce qui signifie que l’écosystème Playstation continue de rassembler une large base de joueurs fidèles malgré la concurrence.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.