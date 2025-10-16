Ne jouez plus jamais sur PS5 : ce que AMD et Sony préparent pour la PS6 est inimaginable !

La PS6 n’a pas encore de visage officiel, mais ses entrailles, elles, commencent déjà à se dessiner. Et si la PS5 vous semblait puissante, attendez de voir ce que prépare Sony avec son nouveau partenaire de choc AMD. Leur projet commun annonce tout simplement une révolution dans le monde du gaming.

Depuis la PS4, Sony et AMD travaillent main dans la main. Ainsi, dans une vidéo publiée récemment, les deux géants ont dévoilé les grandes lignes du projet Amethyst. C’est une feuille de route technologique qui trace déjà les contours de la future console PS6.

À la manœuvre, nous retrouvons deux noms bien connus. Marc Cerny, l’architecte des PS4 et PS5, et aussi Jack Huynh, le patron des technologies graphiques chez AMD. Ensemble, ils veulent fusionner la puissance et l’intelligence

Étape 1 : les « Neural Arrays », le cerveau caché de la PS6

Le premier axe du projet Amethyst est l’IA embarquée. AMD et Sony planchent alors sur une innovation nommée Neural Arrays. L’idée, c’est de transformer le GPU (la puce graphique) en un véritable moteur d’IA.

Aujourd’hui, chaque unité de calcul du GPU travaille seule. Mais demain, grâce aux Neural Arrays, elles pourront collaborer entre elles, s’échanger des données et s’adapter en temps réel. Cela donnera une gestion bien plus fine des effets visuels et des performances.

Cette architecture sera directement exploitée par deux technologies phares. Le FSR (FidelityFX Super Resolution) d’AMD, déjà à sa 4e génération ; et la PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) de Sony, introduite avec la PS5 Pro et déjà en cours d’évolution.

L’IA sera donc capable d’optimiser chaque pixel pour offrir une image plus nette, plus fluide et plus réaliste, sans sacrifier les performances.

Étape 2 : les « Radiance Cores », la lumière devient vivante

La deuxième étape du projet Amethyst est les Radiance Cores. Ces nouveaux cœurs matériels sont conçus pour booster le Ray Tracing et son grand frère, le Path Tracing. Ces technologies calculent les rebonds de la lumière et la façon dont elle interagit avec les objets. Plus la simulation est fine, plus l’image est photoréaliste.

Les Radiance Cores permettront donc à la PS6 d’afficher des reflets, des ombres et des effets lumineux d’un réalisme encore jamais vu sur console. Et ce, tout en économisant la puissance du processeur principal, libérant ainsi des ressources pour d’autres tâches. Notamment, IA des ennemis, gestion de la physique, textures plus détaillées…

Étape 3 : « Universal Compression », le turbo invisible

Enfin, la troisième pièce du puzzle Amethyst s’appelle Universal Compression. Ce système analysera et compressera intelligemment toutes les données internes au PS6. L’objectif est de réduire la bande passante mémoire et accélérer le chargement des textures et des modèles 3D. Moins d’attente, moins de latence, plus de fluidité. C’est exactement ce qu’on attend d’une PS6 next-gen digne de ce nom.

Avec Amethyst, Sony et AMD ne se contentent pas d’une simple mise à jour technique. Ainsi, ils posent les fondations d’une console pensée autour de l’IA, de la lumière réaliste et de l’efficacité énergétique.

Par ailleurs, leur but est de rattraper, voire dépasser Nvidia, maître incontesté des cartes graphiques et du calcul IA. Et moi, je suis prête à parier que la PS6 ne sera pas juste une PS5 améliorée. Ce sera une nouvelle espèce de machine, capable d’apprendre, d’optimiser et de repousser les limites du jeu vidéo.

