PS6 : Sony dévoile les 3 technologies qui vont tout changer

Sony et AMD présentent les technologies de la PS6. Il n’y a aucun doute, ces trois innovations pourraient bien bouleverser le futur du jeu vidéo.

Cela fait déjà cinq ans que la PS5 régale les joueurs du monde entier. Entre exclusivités marquantes et performances solides, la console continue d’impressionner. Mais chez Sony, on ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Le constructeur prépare déjà la prochaine étape.

Dans une vidéo publiée sur YouTube, la firme japonaise a pris tout le monde de court. Elle y évoque son partenariat avec AMD et dévoile trois nouvelles technologies taillées pour la future PS6.

Plus détaillées, plus réalistes

Baptisé Project Amethyst, le partenariat entre Sony et AMD pose les fondations matérielles de la future PlayStation. Leur but est de repousser les limites techniques déjà impressionnantes de la PS5.

Et pour y parvenir, les deux géants misent sur trois innovations clés. D’après Mark Cerny, l’architecte légendaire de la console, les premiers tests sont déjà « très prometteurs ».

La première innovation présentée, ce sont les Neural Arrays. Ces blocs de calcul sont capables de se concentrer sur les tâches liées à l’IA. Notamment le rendu graphique neuronal.

Official PS6 news revealed today:



– PS6 coming in a "few years"



– New Amethyst tech for PS6



– Neural Arrays, combines all GPU compute units for one neural engine, massive improvements to upscaling



– Radiance cores that will allow for massively improved ray & path tracing pic.twitter.com/kwhaJwvnMq — MBG (@xMBGx) October 9, 2025

Cela signifie que la console pourrait apprendre à améliorer ses propres images. Mais aussi à générer des textures plus fines, des visuels plus profonds, et ce, sans perte de fluidité.

Cette technologie pour PS6 rappelle ce que fait NVIDIA avec ses cartes GeForce RTX 50, mais adaptée à l’univers console. Si Sony réussit son pari, la PS6 pourrait offrir un bond visuel spectaculaire.

Et les deux autres technologies pour les PS6 ?

Le deuxième pilier de cette nouvelle architecture, ce sont les Radiance Cores. Ces unités de calcul sont spécialement optimisées pour le ray tracing et le path tracing. Deux techniques qui reproduisent le comportement réel de la lumière.

Avec une telle technologie, le PS6 devrait offrir des reflets plus naturels et des ombres ultra-précises. Une immersion visuelle inédite sur console serait aussi au rendez-vous.

Enfin, la troisième innovation est l’Universal Compression. Son principe est d’étendre la compression et la décompression de données bien au-delà des simples textures.

Toutes les informations envoyées au GPU pourront être compressées. Ce qui réduit donc la bande passante utilisée et optimise les performances globales.

Cette technologie repose sur une évolution directe du système DCC (Delta Color Compression) déjà présent sur la PS5, mais largement améliorée. En combinant cette avancée à un SSD rapide, Sony veut rendre les temps de chargement presque invisibles.

Alors, pour quand cette future console ? Pour cela, il va falloir s’armer de patience. Ces nouvelles technologies font rêver, mais tout indique que la PS6 ne verra pas le jour avant 2027.

