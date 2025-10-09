Panther Lake : un CPU 50% plus rapide ?! La résurrection d’Intel

Intel revient en force avec Panther Lake, sa nouvelle génération de CPU qui promet de faire parler la poudre côté performances et graphismes. À ce qu’il paraît, c’est l’une de leurs meilleures créations à ce jour.

Les dernières générations de CPU d’Intel ont souvent laissé les utilisateurs sur leur faim. Avec Arrow Lake (Intel Core Ultra 200H et HX), on avait la puissance, mais l’autonomie faisait défaut.

Lunar Lake (Intel Core Ultra 200V) penchait, en revanche, un peu plus du côté de l’autonomie, au détriment des performances. Mais avec le tout nouveau Panther Lake, Intel semble enfin trouver le juste équilibre.

Panther Lake : la CPU la plus ambitieuse d’Intel

Pour Panther Lake, Intel promet des gains impressionnants, avec plus de 50 % de performances CPU et GPU. Et elle embarque également une technologie graphique exceptionnelle.

Pour ce faire, la firme a choisi un design modulaire type « System of Chips » basé sur la technologie de processus Intel 18A. Jusqu’à 16 cœurs de performance Cougar Cove et des cœurs d’efficacité Darkmont sont intégrés.

Cela offre donc plus de puissance quand il faut, et moins de gaspillage d’énergie quand on n’en a pas besoin. Intel a aussi intégré les transistors RibbonFET. Ils réduisent en effet les fuites d’énergie tout en améliorant la performance par watt.

Avec PowerVia, l’énergie se distribue à l’arrière du wafer. Ce qui augmente la densité de la puce. Bref, Panther Lake combine puissance maximale et efficacité énergétique.

Des performances GPU et gaming de haut vol

Le Panther Lake d’Intel intègre aussi la génération Xe3 avec ray tracing activé. » Les jeux sont de ce fait plus fluides. Les graphismes bénéficient également d’un rendu amélioré.

En plus, la technologie XeSS 3 pousse le super-échantillonnage spatial à la génération multi-images. En démo, Painkiller atteint 220 FPS et Dying Light 2 tourne à 140 FPS.

Le NPU de 5e génération est aussi de la partie. Avec 50 TOPS, il consomme moins d’énergie que les générations précédentes. Il est également optimisé pour gérer les charges lourdes en virgule flottante.

Sachez que les puces Panther Lake sont produites dans l’usine FAB 52 d’Intel, à Phoenix, Arizona. C’est donc un retour notable à la fabrication nationale, symbole de sérieux et d’ambition.

