« Horrible » : AMD clashe violemment Intel et son processeur Arrow Lake

La guerre est lancée ! Le dirigeant d’AMD, Frank Azor, vient de qualifier « Arrow Lake », la gamme de processeurs d’Intel de « horrible ». Pourquoi une telle allégation et comment cette histoire a-t-elle commencé ?

Actuellement, les processeurs de jeu d’AMD sont en pénurie. Et étrangement, AMD semble faire porter le chapeau à son principal concurrent Intel d’être à l’origine de cette pénurie. Pourquoi ? En effet, AMD pense que les processeurs X3D d’Intel sont particulièrement difficiles à trouver aujourd’hui.

Arrow Lake non compétitif ? Une opportunité pour AMD ?

Selon le rapport de Tom’s Hardware, AMD a admis dans une table ronde qu’elle n’était pas préparée à une demande de processeurs assez élevée. Au début, cette entreprise technologique pensait que les processeurs d’Intel allaient couvrir le marché.

Néanmoins, Arrow Lake s’est montré très peu impressionnant. De ce fait, les utilisateurs se sont tournés vers AMD pour leurs produits de nouvelle génération encore plus qu’avant.

« Nous savions que nous avions fabriqué un excellent composant. Nous ne savions pas que le concurrent [Intel] avait fabriqué un composant horrible, donc la demande a été un peu plus élevée que prévu », a déclaré Azor à Tom’s Hardware.

Ryzen 7 9800X3D, victime de son propre succès ?

Alors que le Ryzen 7 9800X3D a été lancé récemment sur le marché, il a déjà dû faire face à une importante contrainte d’approvisionnement. Rappelons qu’il s’agit de l’un des processeurs phares de la gamme Zen d’AMD. Sa particularité réside sur le fait qu’il est doté d’une technologie innovante 3D V-Cache.

Durant la table ronde, les émissaires d’AMD ont déclaré que la société tente par tous les moyens de lutter contre ces pénuries. Néanmoins, elle affirme que le développement d’une nouvelle puce 3D V-Cache à partir de zéro n’est pas mince à faire et prend du temps.

PC World affirme également que le vice-président d’AMD et directeur général de sa division Client Channel Business David McAffee a déclaré que : « Ce que je peux dire, c’est que nous avons augmenté notre capacité de fabrication, c’est-à-dire la production mensuelle et trimestrielle de pièces X3D. Il s’agit de 7000X3D ainsi que de 9000X3D. C’est fou à quel point nous avons augmenté notre production par rapport à ce que nous avions prévu. Je dirai que la demande que nous avons constatée pour les 9800X3D et 7800X3D a été sans précédent. »

Notons que la pénurie du processeur Ryzen 7 9800X3D a offensé les acheteurs. D’ailleurs, cela a engendré la hausse des prix et une pénurie chez les détaillants.

En même temps, AMD a assuré à ses clients qu’elle collabore déjà avec TSMC pour augmenter les volumes de production et couvrir les pénuries.

Jusqu’à maintenant, Intel n’a pas répondu directement aux affirmations d’AMD, même si cette société continue de faire très attention à ses retards de production.

Alors, qu’en pensez-vous ? Comment trouvez-vous le processeur d’Arrow Lake ?

