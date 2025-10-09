Panther Lake : Intel va dévoiler 12 CPU, assez pour reconquérir le marché ?

Depuis une semaine, les rumeurs s’agitent comme un ventilateur sans filtre. Intel prépare une présentation ce 9 octobre à 15h, heure de Paris. Et même si rien n’a été officiellement confirmé, tout pointe vers Panther Lake, la nouvelle génération qui succède à Lunar Lake. Cette fois, le constructeur mise sur un procédé de gravure en 18A, censé relancer sa course technologique.

L’ironie, c’est qu’à la veille de l’événement, Intel garde toujours le silence. Pas d’invitations officielles, pas de teasers grand public, pas même un communiqué. Ce qui intrigue les observateurs. Pourquoi tant de mystère autour d’un produit aussi attendu ? Tout laisse penser qu’il ne s’agira pas d’un lancement en fanfare, mais d’une simple présentation technique.

La discrétion avant le grand show, bien joué Intel !

Selon plusieurs sources proches du dossier, cette conférence ne devrait pas dévoiler toute la gamme. Les journalistes auraient seulement le droit de parler de l’architecture et des innovations internes. Les bases seront posées, mais sans les détails croustillants que tout le monde attend.

Les partenariats avec les constructeurs de PC, eux, resteraient sous embargo. Intel garde sûrement les détails pour plus tard. Histoire de garder la main sur la communication dans un marché où la moindre fuite devient virale en quelques heures. Et justement, des fuites, il y en a eu.

D’après le leaker Golden Pig Upgrade, par exemple, le vrai lancement serait prévu pour dans trois mois, lors du CES 2026 de Las Vegas. C’est d’ailleurs cohérent avec les estimations avancées depuis plusieurs mois. Panther Lake arriverait d’abord en petit comité fin 2025, avant une mise en production de masse au premier trimestre 2026.

Et le plus croustillant reste la fuite toute récente venue de Chiphell. Si l’on croit ce site chinois, la gamme Panther Lake compterait déjà douze modèles. Cela va du Core Ultra 3 320U au Core Ultra 9 X388H. Un éventail large, qui viserait autant les ultraportables que les machines plus musclées.

Les détails publiés ne sont pas confirmés. Toutefois ils semblent cohérents avec les précédentes rumeurs qui promet jusqu’à 16 cœurs CPU et 12 cœurs GPU pour le modèle le plus puissant. Si ces chiffres se vérifient, Intel pourrait retrouver une place solide face à AMD et Apple. Surtout si la consommation énergétique suit la tendance amorcée par Lunar Lake.

