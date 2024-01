Intel Panther Lake: des performances IA doublées sur ce CPU

Tous les géants de la high-tech ont dévoilé des innovations en ces débuts d’année. Et Intel n’a pas raté ce rendez-vous, avec ses processeurs Panther Lake. Ces CPU sont dotés d’une performance optimale, surtout dans le domaine de l’IA. L’entreprise prévoit un lancement à grande échelle le plus tôt possible.

Les puces Clearwater Forest d’Intel sont déjà en cours de conception. L’entreprise avait même confirmé l’avancée de ce projet il y a quelques semaines. Cependant, elle a aussi déclaré que les gammes de CPU Intel Panther Lake arriveront bientôt sur le marché. Et l’IA sera à l’honneur avec ces processeurs.

Des performances IA doublées en 2025

Il y aura un nouveau venu dans la série de processeurs Core Ultra d’Intel. Pat Gelsinger, le PDG de l’entreprise a affirmé que les CPU Panther Lake rejoindront bientôt ce groupe de CPU haut de gamme. Comme les Lunar Lake, et Arrow Lake, ces puces vont alimenter les ordinateurs du futur. Et dans un monde où l’IA sera une référence, ces produits d’Intel vont devenir des incontournables.

« La plateforme Core Ultra offre aujourd’hui des performances IA de premier plan avec le lancement de nous CPU de nouvelles générations au plus tard cette année, Lunar Lake et Arrow Lake, triplant nos performances d’IA. En 2025, avec Panther Lake, nous multiplierons par 2 les performances de l’IA » Pat Gelsinger, PDG d’Intel.

Intel CEO claims Panther Lake will deliver twice the AI performance over Arrow Lake https://t.co/XeIkOu4uQX — VideoCardz.com (@VideoCardz) January 27, 2024

P-Cores Cougar Cove X GPU Xe3 de nouvelle génération

C’est la configuration des nouveaux processeurs Panther Lake d’Intel. La multinationale a même trouvé un nom de code reflétant sa puissance. Ce sont les gammes « Celestial » d’Intel.

Et la surprise ne s’arrête pas là. Le PDG de l’entreprise a confirmé que cette série de CPU sera plus performante sur tous les plans. Graphismes, puissances de calculs, capacité de base, etc.

Combinez à cela la performance des gammes Clearwater Forest. Ces puces adoptent l’architecture Darkmote E-Core, et ciblent le segment des Data Center Cloud avec 288 cœurs.

« Nous sommes les premiers du secteur à avoir intégré à la fois la fourniture d’énergie de porte et d’alimentation en aval dans un seul nœud de processus, cette dernière étant inattendue avec deux ans d’avance sur nos concurrents. Arrow Lake, notre principal véhicule Intel 20A, sera lancé cette année. Intel 18A devrait prêt à être fabriqué au second semestre 2024 » comme quoi, Pat Gelsinger était fier de l’avancée de son projet.

Il a aussi ajouté « Je suis heureux d’annoncer que Clearwater Forest, notre première pièce Intel 18A pour serveurs, est déjà entrée en fabrication et que Panther Lake pour les clients le sera bientôt (…) Panther Lake a suivi peu de temps après »

Focus sur l’accélérateur IA.

Après les CPU Panther Lake, Intel prévoit de lancer Gaudi 3. Cet accélérateur IA va multiplier par 4 la performance et par 2 la bande passante du réseau.

« Nous poursuivons sur cette lancée avec Gaudi 3, dont le lancement est sur le point d’être effectué cette année et qui devrait offrir des performances optimales avec une puissance de traitement 4 fois supérieur et une bande passante doublée pour une meilleure évolutivité des rendus ». Pat Gelsinger.

Rendez-vous le 21 février 2024

Certes, Intel a annoncé plusieurs innovations. Toutefois, le géant de la high-tech ne s’est pas étalé sur les détails. L’entreprise donne rendez-vous à ses adeptes le 21 février, à l’occasion de l’IFS Direct Connect 2024. Intel montrera enfin les spécificités techniques des CPU Panther Lake, et des autres produits.