Batman et Superman contre l’IA : le patron de DC s’exprime, et il n’est pas content

Entre Batman, Superman et IA, la bataille ne se joue pas dans Gotham, mais bien dans les coulisses de DC Comics. Son président, Jim Lee, affirme que l’art doit rester humain, point final.

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

Hollywood, les studios de jeux vidéo et même les illustrateurs testent des outils d’IA pour accélérer la création. Mais DC Comics prend une position radicalement opposée. Lors du Comic Con de New York, Jim Lee a assuré que ni les scénarios ni les illustrations de ses héros ne seraient confiés à des algorithmes. Une sortie sans détour qui replace la créativité humaine au centre du multivers DC.

Batman et Superman ne seront jamais les marionnettes d’une IA

Alors que tout le monde semble vouloir tester l’IA, DC Comics fait exactement l’inverse. À la New York Comic Con, le patron Jim Lee a pris la parole. « Nous ne soutiendrons pas la narration ou les illustrations générées par IA. Ni aujourd’hui, ni demain » a-t-il déclaré.

Ainsi, il n’y aura pas de Batman écrit par ChatGPT, ni de Superman dessiné par Midjourney. Chez DC, la création restera 100 % humaine.

Jim Lee says DC Comics will not support AI-generated storytelling or art



"It is rooted in our humanity. It's that fragile, beautiful connection between imagination and emotion that fuels our media, the stuff that makes our universe come alive." pic.twitter.com/Z5VAvsbYUR October 9, 2025

Pour le patron de DC Comics, le public sent immédiatement la différence entre une œuvre authentique et une production artificielle. Il compare même la panique actuelle autour de l’IA à d’autres phénomènes technologiques passés. Comme le bug de l’an 2000 ou la folie des NFT.

Son constat est simple, l’IA ne ressent rien. Elle ne rêve pas, ne doute pas, ne s’enthousiasme pas. « L’IA n’imagine pas, elle ne ressent pas, elle agrège », explique-t-il. Or, c’est justement l’émotion, la vision et la passion des artistes qui font vibrer les pages de DC Comics depuis des décennies.

Par ailleurs, cette déclaration ne sort pas de nulle part. Il y a quelques mois, DC a été accusé d’avoir utilisé des images générées par IA sur certaines couvertures alternatives. Cela a provoqué de buzz énorme, des visuels retirés et du mea culpa de l’éditeur. Depuis, Jim Lee veut réaffirmer que l’univers DC appartient aux créateurs, pas aux algorithmes IA.

Pour Jim Lee, la magie de DC ne réside pas seulement dans les super-pouvoirs, mais dans la cohérence et la profondeur d’un monde construit par des artistes passionnés. « N’importe qui peut dessiner une cape ou imaginer un héros. Mais Superman ne prend vie que dans notre univers, celui de DC », rappelle-t-il.

Alors, tant que Jim Lee sera aux commandes, Batman et Superman ne combattront pas avec l’IA, mais contre elle.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.