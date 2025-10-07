Silksong sur Android ? Ça tourne, et aussi bien que sur Switch 2 !

Sept ans d’attente, des forums en ébullition, des joueurs sur le qui-vive et enfin, Hollow Knight: Silksong a débarqué. Le lancement a fait exploser les ventes sur PC et consoles, laissant peu de survivants parmi les serveurs.

Cela dit, quelque chose manquait. Voyez-vous, le jeu n’est disponible ni sur Android, ni sur iOS. Alors, les développeurs chinois ont dû se débrouiller. Ils ont contourné la situation.

Résultat : Hollow Knight: Silksong n’est même pas encore arrivé sur smartphone que certains y jouent déjà. Et le plus fou, c’est que ce portage tourne à 120 FPS sur Android.

Jouer à Silksong dans le métro, c’est désormais possible

Le projet a démarré discrètement, avec une poignée de versions instables qui faisaient souffrir les processeurs. Aujourd’hui, le jeu tourne comme une horloge sur de nombreux smartphones haut de gamme.

Comme dit tout haut, certains joueurs évoquent fièrement leurs sessions à 120 FPS sur un Galaxy S25, un OnePlus 6T ou même un Galaxy Z Fold 5. Plus étonnant encore, la petite console portable Retroid Pocket s’en sort avec les honneurs. Pour un portage bricolé en dehors des sentiers battus, les performances ont de quoi surprendre.

Côté accessoires, le jeu reconnaît désormais plusieurs manettes mobiles. La GameSir X2s semble faire des merveilles, tandis que la Razer Kishi boude encore un peu.

Et malgré un lancement par défaut en chinois, les menus permettent de passer à d’autres langues, histoire d’éviter un parcours en hiéroglyphes. Ceux qui ont réussi à installer le jeu évoquent une fluidité exemplaire et un rendu proche des consoles.

Mais ne vous emballez pas trop car…

Avant de se précipiter, il faut tout de même préciser que ce portage n’a rien d’officiel. Il s’installe via un fichier .apk, téléchargé hors du Play Store. Un procédé qu’on appelle le sideloading. Autrement dit, il faut accepter les risques liés à la sécurité et aux éventuelles erreurs de compatibilité.

Et puis, il reste une zone d’ombre : les développeurs. L’équipe à l’origine de ce portage se limite à un petit groupe actif sur Discord, sans présence officielle ni nom connu. Une initiative passionnée, certes, mais qui pourrait vite attirer l’attention de la Team Cherry, les créateurs originaux de Silksong.

Si un vrai portage mobile est un jour dans leurs plans, nul doute qu’ils garderont un œil sur cette version fantôme.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.