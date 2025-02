Cette appli vous force à toucher de l’herbe (vraiment) pour débloquer votre smartphone

Vous n’êtes pas de ceux qui utilisent les réseaux sociaux avec modération ? Pas de panique, désormais, il y a (enfin)) une solution : une application nommée Touch Grass: Reduce Screentime.

Le principe est aussi simple qu’efficace : pour accéder à vos applications les plus addictives, vous devez sortir, effleurer une touffe d’herbe et prendre une photo comme preuve.

Une technologie de vision par ordinateur vérifie l’authenticité de votre geste avant de vous libérer l’accès à vos réseaux sociaux préférés. Exit le scroll infini depuis le canapé.

Une technologie qui vous libère de votre application addictive

Ce n’est un secret pour personne : nous sommes de plus en plus rivés sur nos écrans. Un rapport publié en 2023 par le Bureau du médecin généraliste (OSG) révèle que 95 % des adolescents de 13 à 17 ans utilisent les réseaux sociaux presque constamment.

Pire, des recherches montrent que cette surconsommation pourrait modifier la structure du cerveau. Un peu comme une addiction aux jeux d’argent ou aux substances nocives.

Heureusement que Rhys Kentish, ingénieur chez Brightec a imaginé et conçu l’application Touch Grass. Son concept est simple mais efficace : vous choisissez les applications qui vous font perdre le plus de temps (Instagram, TikTok, X…) et les placez sur une liste prioritaire.

Ensuite, chaque fois que vous essayez d’y accéder, votre téléphone vous impose une mission : sortir et toucher de l’herbe. Pas de triche possible, car un système de vision par ordinateur vérifie que la photo soumise contient bien du vrai gazon avant de débloquer l’accès.

Attendue pour le 14 mars, l’application est déjà accessible en pré-téléchargement sur l’App Store.

Moins d’écran, plus de vie

Les études le confirment : réduire son temps d’écran améliore le sommeil, la concentration et même la santé mentale.

Comme le détaille le rapport : « Les personnes qui utilisent fréquemment et de manière problématique les réseaux sociaux peuvent connaître des changements dans la structure du cerveau similaires à ceux observés chez les personnes souffrant de toxicomanie ou de dépendance au jeu »

Une recherche récente publiée dans PNAS NEXUS a même révélé que limiter son usage du smartphone serait plus efficace que certains antidépresseurs.

Et puis, rassurez-vous cette application n’est pas totalement impitoyable. Quelques sauts dans votre appli addictive sont autorisés chaque mois. Et la durée de déverrouillage est ajustable en fonction de vos besoins.

Mais gare aux petits malins : seul le gazon naturel est accepté. Pas question de berner l’algorithme avec un tapis vert ou une impression papier.

Et si jamais vous êtes trop accro pour résister, sachez que Touch Grass a prévu une porte de sortie… Toutefois, elle est payante. Comment contourner la règle ? En achetant des « skips ».

Cependant là encore, la démarche se veut responsable. La moitié des bénéfices de ces achats est reversée à des projets de réensauvagement au Royaume-Uni.

Donc, si vous craquez, au moins la nature en profite.

Reste à voir maintenant si les accros aux écrans joueront vraiment le jeu… Ou si certains tenteront de hacker l’application pour éviter la démarche.

