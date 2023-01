Comment contourner les restrictions d’un réseau Wifi facilement ?

Les restrictions de réseau wifi peuvent être source de frustration et de stress. Heureusement, il est tout à fait possible de les contourner sans trop de prise de tête. Découvrez comment détourner les blocages d’un réseau wifi en quelques étapes simples et rapides pour profiter de la connexion en toute liberté.

Comme la plupart des réseaux bénéficient d’une protection par des mots de passe, passer outre cette barrière de sécurité peut s’avérer difficile, mais pas impossible. En effet, avec un peu de savoir-faire, contourner les restrictions d’un réseau Wifi, vous pouvez contourner le filtrage des adresses MAC, le filtrage des adresses IP ou encore le blocage des ports. Comment faire ? Suivez le guide.

Trop occupé à tout lire ? Voici la meilleure solution La meilleure manière de contourner les blocages d’un réseau Wi-Fi est de recourir à un service VPN tel que NordVPN. Cette solution vous permet de vous connecter à un serveur externalisé et de naviguer sur le web de manière totalement anonyme. NordVPN met également à votre disposition une myriade de fonctionnalités avancées pour vous garantir une sécurité optimale. Essayer NordVPN gratuitement

Utiliser un VPN ou Virtual Private Network pour contourner les restrictions Wifi

Utiliser un VPN ou Virtual Private Network est l’une des méthodes les plus efficaces pour contourner les restrictions d’un réseau Wifi. Pour cause, cet outil permet à ses utilisateurs de se connecter à un réseau distant via une connexion sécurisée et cryptée. De ce fait, il offre une plus grande flexibilité et confidentialité lors de l’utilisation d’un réseau Wifi public.

Aussi, un VPN chiffre et tunnelise le trafic Internet afin de masquer votre IP. Comme il modifie votre emplacement géographique, le réseau virtuel privé vous permet de naviguer anonymement sur le Web. Vous donnant ainsi la possibilité d’accéder à des sites web qui sont normalement bloqués sur votre réseau wifi.

À noter qu’il existe de nombreux fournisseurs de VPN différents. Face à cette multitude de choix, il est important d’opter pour un service fiable et qui vous garantit de bonnes vitesses de connexion. NordVPN est l’une des options les plus populaires sur le marché, et pour de bonnes raisons. En effet, la solution panaméenne vous permet non seulement d’accéder à tous les sites que vous souhaitez sans aucune latence, ni interruption. Mais, elle propose également d’excellentes fonctions de sécurité et des options de protection avancée.

Recourir à un Proxy : une autre possibilité pour accéder à tous les sites et services sans blocages

Bien qu’un proxy soit une option moins sûre qu’un VPN, il peut néanmoins s’avérer utile dans certains cas. Dans les détails, cet outil vous permet de naviguer sur Internet en utilisant l’adresse IP d’un serveur proxy, ce qui vous permet de contourner certaines restrictions géographiques. Comme le dispositif agit comme un intermédiaire entre vous et le site Web que vous souhaitez visiter, il va masquer votre adresse IP. À ce moment-là, vous avez la possibilité d’accéder à des sites Web qui sont bloqués dans votre réseau.

Il est toutefois important de noter que les serveurs proxy ne cryptent pas votre trafic Internet, ce qui signifie que votre activité en ligne peut être interceptée par des tiers.

Le tunnel SSH : la redirection des ports pour contourner les restrictions d’un réseau sans fil

Comme son nom l’indique, le tunnel SSH permet de créer une connexion sécurisée entre un ordinateur et un serveur distant. Une fois la connexion établie, vous pouvez accéder à des sites web ou à des services qui sont bloqués sur le réseau.

Si cette méthode avancée pour dévier les restrictions géographiques est particulièrement efficace, elle se révèle toutefois assez complexe à mettre en place. D’autant plus qu’elle nécessite des compétences techniques. Elle n’est donc pas recommandée aux néophytes et nécessite souvent l’aide d’un vrai professionnel.

Recourir au réseau Tor

Tor est un réseau anonyme gratuit qui permet de masquer votre adresse IP tout en cryptant votre trafic Internet. Particulièrement efficace, ce dispositif vous permet de naviguer sur Internet en toute sécurité et sans être surveillé. De plus, comme il s’agit d’un réseau décentralisé, il offre un accès à des sites Web qui sont normalement inaccessibles.

En revanche, Tor est assez lent en termes de vitesse de connexion. De fait, l’outil doit acheminer votre trafic à travers plusieurs relais. En conséquence, son utilisation est inadaptée pour le streaming ou le téléchargement de fichiers volumineux. Tor a néanmoins le mérite d’être assez simple à manipuler et peut être installé en quelques clics sur votre ordinateur.

Smart DNS : un moyen facile et rapide de contourner les restrictions géographiques imposées par un réseau Wifi

Le Smart DNS se présente comme un système d’accès sécurisé qui vous permet de modifier votre adresse IP. De ce fait, il vous permet de masquer votre emplacement réel. Il a pour principal mission de rediriger votre trafic à travers des serveurs situés dans des régions où les restrictions ne s’appliquent pas. Une fois configuré, ce protocole vous autorise à accéder à des contenus, mais aussi aux sites et services qui sont normalement bloqués.

À noter que les Smarts DNS ne modifient pas votre adresse IP comme le font les VPN, ce qui signifie que vous ne bénéficierez pas de l’anonymat et bien sûr du chiffrage offert par ces derniers.

Quid des autres options pour débloquer leWifi

Une autre façon de dévier les restrictions d’un réseau Wifi est d’utiliser des services de traduction tels que Google Translate. En effet, en traduisant une page web à partir d’un autre site Web, vous pouvez accéder à des pages qui sont souvent bloquées par le réseau. De cette façon, vous pouvez contourner les restrictions et vous connecter à des sites web qui autrement ne seraient pas disponibles.

Les différents types de restrictions des réseaux Wifi

Les restrictions Wifi peuvent prendre plusieurs formes. Les plus courantes sont le filtrage par adresse MAC, le triage par adresse IP et le blocage de port. Ces blocages peuvent rendre difficile la connexion à un réseau WiFi. Raison pour laquelle, il est important de bien comprendre comment elles sont mises en place et quelles sont les meilleures solutions pour les contourner.

Filtrage par MAC

Le filtrage par MAC est une méthode de censure qui permet aux administrateurs de contrôler quels appareils sont autorisés à se connecter à leur réseau. Pour le contourner ces restrictions wifi, vous devez modifier votre adresse MAC afin qu’elle corresponde à une adresse MAC autorisée. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un outil comme MacChanger sous Linux ou smcFanControl sous macOS.

Filtrage par adresse IP

La plupart des réseaux Wifi utilisent le triage par adresse IP pour contrôler le nombre d’usagers autorisés à accéder à leur réseau. Cela signifie que seuls les appareils disposant d’un numéro IP spécifique peuvent se connecter au réseau.

Pour contourner cette restriction, vous pouvez simplement le modifier sur votre appareil pour le rendre compatible avec les paramètres du réseau. De cette manière, votre nouvelle adresse IP va pouvoir correspondre à celle du réseau Wifi. Ainsi, cela va vous donner accès à l’ensemble des réseaux, mais aussi aux services disponibles.

Blocage de port

Un autre type de restriction Wifi est le blocage de port. Dans les détails, l’administrateur du réseau Wifi bloque l’accès à certains ports couramment utilisés pour les connexions VPN ou proxy. Pour les contourner, vous pouvez recourir à un Virtual Private Network qui emploie un port différent. En conséquence, vous avez la possibilité de vous connecter à un réseau distant, ainsi qu’aux sites et aux applications restreints.

Pourquoi ces restrictions Wifi ?

Les restrictions Wifi sont principalement mises en place pour des raisons de sécurité. En effet, elles visent à limiter l’accès au réseau à certaines personnes et à certaines activités. Vous ne pouvez accéder à certains sites ou contenus ? Voici les principales causes :

Géoblocage

Le géoblocage consiste à restreindre l’accès à un contenu en fonction de la localisation de l’utilisateur. Cela signifie que certains sites Web ou services ne sont pas disponibles dans certaines régions du monde. Les entreprises utilisent généralement le géoblocage pour empêcher les internautes d’accéder à des contenus non autorisés dans leur pays. Par exemple, si vous essayez de vous connecter aux contenus Netflix US depuis la France, vous ne pourrez pas y accéder parce que la plateforme est géobloquée.

Blocage gouvernemental

Dans certains pays, le gouvernement peut imposer des restrictions d’accès à certaines informations. De même, il peut bloquer l’accès aux sites de news et aux sites de médias sociaux afin d’empêcher la diffusion des données sensibles et de fake news. Plus particulièrement, en période de crises politiques.

Il faut savoir que les restrictions imposées par le gouvernement sur un réseau wifi peuvent être difficiles à contourner. Toutefois, rassurez-vous les services VPN et les navigateurs web proxy vous permettront de venir à bout de ces blocages sans trop d’efforts.

Réglementation du travail

Certaines entreprises contrôlent l’utilisation des réseaux WiFi par leurs employés. Pour cela, elles peuvent installer des logiciels de vérification pour filtrer le trafic et bloquer certains sites web ainsi que des services spécifiques. Cependant, vous pouvez contourner facilement ces restrictions avec un VPN ou en configurant un serveur proxy sur le réseau.