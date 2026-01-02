PS6 : la date de sortie repoussée à cause de l’explosion du prix de la RAM ?

Depuis plusieurs mois, le prix de la RAM s’envole sans retenue. Une hausse qui bouscule déjà toute l’industrie technologique. Mais jusqu’où peut-elle aller ? Au point de faire dérailler le calendrier de sortie de la très attendue PS6 ?

Normalement, la PS6 devait arriver fin 2027. Du moins, c’était le scénario le plus souvent évoqué. Mais le prix de la RAM devient un nouveau problème qui menace ce calendrier.

Pour les joueurs, c’est une impression de déjà-vu. Ceux qui s’en souviennent savent qu’au lancement fin 2020, en pleine pandémie, la PS5 et les Xbox Series ont dû composer avec des chaînes d’approvisionnement en crise. De ce fait, des stocks sont faméliques et les prix ont pris l’ascenseur. Revivra-t-on le même scénario avec la prochaine console ?

RAM hors de prix : un bouleversement pour l’industrie du jeu vidéo ?

Pourquoi la RAM est-elle devenue aussi chère ? C’est à cause de l’explosion des besoins liés à l’IA. Les géants du secteur, comme Samsung ou SK Hynix, privilégient désormais les puces mémoire haut de gamme destinées aux data centers et aux modèles d’IA. C’est logique les marges y sont bien plus confortables.

Petit point d'étape sur le prix de la mémoire RAM.

(ici le kit Crucial Pro DDR5 2×16 Go, sur Amazon) pic.twitter.com/Xz6IGptT6h — Guillaume Champeau (@gchampeau) December 15, 2025

Mais pour le jeu vidéo, c’est une autre histoire. Les constructeurs de consoles, Sony en tête, se retrouvent relégués au second plan. Cela se traduit avec moins de volumes disponibles, des coûts plus élevés, et une équation économique de plus en plus difficile à équilibrer. PC, smartphones et consoles risquent tous d’y passer, avec des étiquettes toujours plus salées dès 2026.

Dans ce contexte, difficile d’imaginer une PS6 puissante, bardée de mémoire rapide, tout en restant à un prix acceptable pour le grand public. Or, vendre une console à perte n’est jamais une décision prise à la légère.

Sony le sait mieux que personne. Prendre un tel risque serait hasardeux. Dès lors, repousser la date de sortie apparaît comme l’option la plus raisonnable.

PS6 plus tard, PS5 plus longtemps

On sait que Sony travaille déjà avec AMD sur l’architecture de la PS6. Les bruits de couloir évoquaient jusqu’ici une sortie fin 2027, soit un cycle de vie classique d’environ sept ans pour la PS5. Sauf que cette augmentation du prix de la RAM rebat les cartes.

Selon Insider Gaming, Sony comme Microsoft réfléchiraient à repousser leur prochaine génération de machines. L’objectif est d’attendre une accalmie. C’est-à-dire une hausse des capacités de production de mémoire vive, suivie d’une baisse des prix. Ce serait donc pour gagner du temps.

Et ce scénario n’a rien d’absurde. Car la PS5 est loin d’être à bout de souffle. Peu de jeux exploitent réellement toute sa puissance, et Sony le reconnaît désormais. La console se vend toujours très bien et ne serait qu’au milieu de sa course. Il s’agit donc d’un sacré revirement de discours par rapport à début 2024.

Alors, PS6 en 2028 ? 2029 ? Voire 2030 ? Rien n’est acté, mais ce qui est sûr, c’est que tant que la RAM restera hors de prix, la prochaine PlayStation pourrait bien rester coincée dans les cartons. Et, pour une fois, ce n’est peut-être pas une si mauvaise nouvelle pour les joueurs déjà équipés.

