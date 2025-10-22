PS6 : la console devra faire bien plus que gagner en puissance, selon un ex-dirigeant de Sony

Plusieurs fuites évoquent que la PS6 promettrait un bond de puissance par rapport à ses prédécesseurs. Mais est-ce suffisant pour séduire les joueurs ? Pour un ex-dirigeant de Sony, la réponse est non.

Bien qu’aucune date de sortie n’ait encore été annoncée, la PS6 fait déjà parler d’elle-même. Les rumeurs fusent , et parmi elles, la promesse d’une console toujours plus performante et plus rapide.

Pourtant, Shuhei Yoshida, ancien dirigeant de Sony, met en garde. La PS6 ne pourra pas se contenter d’une augmentation de puissance pour séduire les joueurs. Selon lui, l’heure n’est plus à la course aux gigahertz et aux framerates impressionnants, mais à l’innovation et à l’expérience utilisateur. Et je ne peux qu’approuver..

La puissance graphique n’est plus le facteur décisif pour la PS6

Lors du FPS podcast diffusé sur la chaîne, Yoshida a été interrogé sur la prochaine génération de consoles. Ses propos ont immédiatement attiré l’attention. Car selon lui, la course à la puissance devient de moins en moins pertinente.

« Les graphismes ont atteint un tel niveau que, même moi, je ne peux plus faire la différence sans comparer côte à côte », explique-t-il. Ray tracing, framerate élevé, textures détaillées, tout cela ne suffit plus à créer l’effet waouh pour le grand public.

Bien sûr, avoir une certaine puissance reste important pour la PS6. Pourtant, cela n’est plus suffisant pour se démarquer. Parce qu’aujourd’hui, les joueurs recherchent avant tout des expériences immersives et fluides.

Une situation favorable pour Sony

On pourrait se demander si la PS6 peut cocher d’autres cases que la puissance. Yoshida confirme que c’est bien le cas. Puisque les jeunes dirigeants Hideaki Nishino et Hermen Hulst ont la liberté d’innover. Cela sans être prisonniers des choix passés.

Cette fraîcheur stratégique pourrait amener la PS6 vers des directions inédites, et je dois dire que l’idée me rend impatient. En plus, Sony n’est pas étrangère à l’innovation. La PS5 a par exemple surpris par son SSD, qualifié de « quasi-miracle » par Yoshida. Ce qui a amélioré presque tous les jeux.

Le PS Portal et les technologies d’IA présentées par Mark Cerny et AMD (Project Amethyst) montrent également la voie vers une console plus intelligente. Je vois donc que Sony pourrait expérimenter de nouvelles façons de concevoir ses consoles.

Quoi qu’il en soit, la PS6 promet déjà de bouleverser certains standards, en plus de la puissance. Les innovations pourraient concerner l’IA, la connectivité ou le cloud gaming. Elles pourraient même introduire des fonctionnalités inédites qui redéfinissent le rôle d’une console dans le salon.

