PS6 : ce leak annonce le triple de la puissance de la PS5… pour le même prix

La PS6 promettrait des performances trois fois supérieures à celles de la PS5, tout en maintenant un prix de lancement autour de 499 dollars.

L’info ne sort pas de nulle part, mais s’appuierait sur une présentation interne d’AMD à Sony, datée de 2023. Une fuite bien juteuse qui donne un premier aperçu de la PlayStation 6… et peut-être d’une console portable PS6 en préparation. À prendre avec des pincettes bien sûr, car Sony n’a rien confirmé pour l’instant, et les plans peuvent encore bouger.

La PS6, puissance brute au même prix que la PS5

La PlayStation 6 pourrait embarquer un processeur tout-en-un baptisé AMD Orion, basé sur l’architecture Zen 6. Huit cœurs CPU viendraient propulser la PS6, avec une puissance de calcul largement supérieure à celle de la PS5.

Côté performances graphiques, la PS6 promet une rastérisation trois fois plus rapide que la PS5 standard. L’APU serait couplé à une puce RDNA 5, dotée de 40 à 48 unités de calcul (CUs) cadencées à environ 3 GHz.

Face à la PS5 Pro, tout juste dévoilée, la PS6 enfoncerait le clou avec un ray tracing boosté, grâce à une meilleure gestion des shaders.

Côté mémoire, Sony miserait sur de la GDDR7, avec une bande passante théorique dépassant les 800 Go/s, via un bus mémoire de 160 à 192 bits. Malgré cet appétit technique, la consommation serait limitée à 160 watts, un bon point pour la planète… et pour ta facture d’électricité.

Cerise sur le gâteau, la rétrocompatibilité PS4 et PS5 resterait au menu.

Côté prix, le leak évoque un tarif de 499 dollars, identique à celui du lancement de la PS5. Mais attention : cette stabilité a de quoi faire froncer les sourcils, surtout en Europe.

En 2025, la PS5 sans lecteur a déjà vu son prix grimper à 499,99 euros et la PS5 Pro flirte avec les 799 euros. Un lancement de PS6 au même prix paraît donc optimiste… mais pas totalement exclu.

Retour sur le marché nomade avec une PS6 portable

En coulisses, une console portable PS6 serait également en préparation, connue sous les noms de code Canis ou Robin Plus. Un retour attendu depuis l’échec (pas si mérité) de la PS Vita, laissée derrière en 2019.

Mais cette fois, pas question d’un simple accessoire de streaming. La PS6 portable serait une console autonome, taillée pour jouer partout sans compromis.

Sous le capot, on parlerait de quatre cœurs Zen 6c, accompagnés de 12 à 20 unités de calcul RDNA 5. Une configuration contenue dans une enveloppe thermique de 15 watts, à peu près celle d’un Steam Deck OLED.

Les performances sont à mi-chemin entre une PS5 et une PS6, ce qui, pour une portable, reste impressionnant. D’autant que le ray tracing serait aussi de la partie. Oui, du ray tracing dans le creux de la main.

Côté équipements, la machine embarquerait un écran tactile, des vibrations haptiques, deux micros, un port microSD, un emplacement SSD M.2, et un USB-C avec sortie vidéo. Son prix oscillerait entre 400 et 500 dollars.

D’après Moore’s Law is Dead, la production de la PS6 et de sa version nomade débuterait mi-2027, avec un lancement prévu entre l’automne 2027 et le début 2028. Une fenêtre qui reste dans la logique de Sony, fidèle à son cycle de sept ans entre chaque génération.

