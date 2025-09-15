PS6 : 8 fois plus rapide que la PS5 ?! Ce nouveau leak affole les gamers

Depuis la sortie de la PS5, les gamers du monde entier guettent la prochaine génération. Ils sont curieux de découvrir ce que Sony va proposer après avoir réinventé le jeu sur console.

Les discussions en ligne vont bon train, entre attentes graphiques, performances et compatibilité avec les anciens jeux. Et c’est dans ce climat que nous accueillons une nouvelle fuite. Relayée par le YouTubeur Moore’s Law is Dead, elle prédit que la future console de Sony dépasserait très largement la PS5.

Selon les rumeurs, la PS6 embarquera une puce AMD « Orion », taillée pour la performance extrême. Fabriquée sur un nœud TSMC de 3 nm, cette puce monolithique de 280 cœurs réunit processeur et carte graphique.

Côté processeur, on parle de 10 cœurs Zen 6, accompagnés de 52 à 54 unités de calcul RDNA 5. Pour compléter l’ensemble, entre 30 et 40 Go de RAM GDDR7 viendraient booster l’expérience de jeu. Le GPU atteindrait 34 à 40 TFLOP, un chiffre impressionnant qui propulserait la PS6 vers un nouveau standard.

Moore’s Law is Dead affirme que ces spécifications permettraient d’améliorer considérablement les graphismes et la fluidité. En rastérisation, les performances seraient multipliées par trois, et le ray tracing pourrait être jusqu’à douze fois supérieur à celui de la PS5.

Avec l’intégration du FSR4, équivalent AMD du DLSS de Nvidia, le gain global atteindrait huit fois celui de la génération actuelle. Concrètement, cela ouvrirait la voie à des jeux tournant en 4K à 120 images par seconde.

Il paraît aussi que Sony devrait continuer sur la voie de l’architecture x86, comme avec les deux dernières générations. Cela signifie que la PS6 devrait être entièrement rétrocompatible avec les catalogues PS4 et PS5.

En revanche, les jeux PS3 resteraient absents de la compatibilité native. Le processeur Cell utilisé à l’époque rend encore aujourd’hui les portages extrêmement complexes, même pour les PC.

La console la plus puissante du marché ?

Si la PS6 promet déjà beaucoup, elle ne serait pas forcément la console la plus puissante du marché. La fameuse Xbox Magnus, évoquée dans les mêmes cercles de rumeurs, pourrait dépasser la machine de Sony de 25 %.

D’après Moore’s Law is Dead, Microsoft préparerait une console proche d’un véritable PC gaming haut de gamme. Cette différence de puissance, bien que notable, reste encore hypothétique et dépendra beaucoup de la stratégie de chaque constructeur.

Et bien évidemment, toutes ces informations doivent encore être prises avec des pincettes, car rien n’est officiel. Selon le YouTubeur, Sony viserait un lancement de la PS6 pour l’année 2027. Une date qui laisse largement le temps aux rumeurs d’alimenter l’imagination des joueurs et aux constructeurs de peaufiner leurs technologies.

En attendant, la PS5 conserve encore plusieurs années de vie active et continue de recevoir de nombreux titres. Les regards, eux, commencent déjà à se tourner vers l’avenir.

