La PS4, c’est fini : Sony vous force la main pour passer à la PS5

Vous jouez encore sur PS4 ? Mieux vaut envisager la PS5 si vous voulez continuer à profiter de l’écosystème PlayStation, puisque Sony resserre la vis.

La PS4 a longtemps résisté. Treize ans après son lancement, elle trône encore sous des millions de téléviseurs. Sur Reddit, certains joueurs allaient même jusqu’à dire que 2025 a été une excellente année pour les utilisateurs de la console. Mais depuis quelques semaines, le ton change. Sony ne chuchote plus. Il insiste pour que les joueurs tournent la page. Et il semble que c’est du sérieux.

Adopter à la PS5 : Sony ne donne plus le choix

On dirait bien que Sony force les utilisateurs de PS4 à basculer vers la PS5. En effet, depuis janvier 2026, ces joueurs voient apparaître une notification impossible à ignorer.

Le message inclut même un QR code redirigeant vers les offres PS5. Difficile de faire plus explicite. Sony affiche sa volonté d’accélérer la transition vers la nouvelle génération.

Sony a aussi cessé d’offrir des jeux PS4 via l’abonnement PS Plus. La firme nippone l’a annoncé elle-même sur le PlayStation Blog. Le signal reste fort. Les avantages migrent ailleurs.

D’autres coupes suivent. Le programme PlayStation Stars perdra plusieurs fonctionnalités dès novembre 2026. Et ce n’est qu’un début. Les nouveaux jeux PS4 subissent désormais des restrictions techniques plus sévères.

Certaines briques logicielles disparaîtront dès le printemps 2026. L’Activity Feed et les filtres de mots ne feront plus partie des nouveaux titres. Cela signifie que la PS4 n’évolue plus.

Cette communication marque évidemment un virage. Jusqu’ici, la cohabitation restait cordiale. Désormais, la pression monte. Sony prépare sans doute la fin de cycle de la PS4 pour passer à la PS5. Et elle commence par le terrain psychologique.

Pourquoi Sony accélère la transition vers PS5 ?

Sony ne parle pas de contrainte. Pourtant, l’orientation devient évidente. Le constructeur veut réduire progressivement l’intérêt de rester sur l’ancienne génération. Et il s’y prend méthodiquement.

Si Sony pousse autant, ce n’est pas un hasard. La prochaine console n’arrivera pas demain. Selon plusieurs analystes, dont David Gibson de MST International, la PS6 viserait plutôt 2028.

Ce calendrier de Sony allonge le cycle de la PS5. Sony veut ainsi en faire le standard durable de la décennie. D’autant plus après les débuts compliqués de 2020 et 2021, marqués par des pénuries massives. La machine n’a jamais vraiment eu le temps de respirer.

Un autre paramètre scruté de près est le GTA VI. Certains observateurs estiment que sa sortie pourrait influencer celle du futur hardware. En attendant, Sony doit composer avec une base PS4 toujours massive. Plus de 117 millions de consoles écoulées. Il faut admettre que c’est un chiffre colossal.

Les jeux, dernier levier de Sony

Rien ne pousse plus à changer qu’un bon jeu inaccessible. Sony le sait très bien. Les futurs blockbusters jouent ce rôle. Ghost of Yotei et Nioh 3 s’affichent comme des exclusivités PS5 assumées. Il devient clair que rester sur PS4 signifie passer à côté de certains titres majeurs.

Le discours marketing insiste sur les temps de chargement réduits, le SSD et les performances. Chaque argument technique devient un levier pour convaincre les utilisateurs.

La PS4 ne suit tout simplement plus le rythme. Sony n’essaie même plus de le cacher. La nouvelle génération est là et les jeux les plus ambitieux ne s’y trouvent qu’en exclusivité.

À cela s’ajoute la question de la disponibilité. Des rumeurs circulent sur l’arrêt des livraisons de PS4 au Japon, et même si rien n’a été officiellement confirmé, la tendance rejoint parfaitement la stratégie globale de transition.

Ce sera sans doute un défi majeur

Pour les joueurs, il semble de plus en plus difficile de trouver une PS4 neuve. Maintenir sa console à jour et profiter des nouveautés s’avère également compliqué.

Cependant, passer à la PS5 n’est pas une décision anodine. La console se négocie au minimum 499,99 €, et certains packs ou bundles peuvent faire grimper la facture. Il faut donc compter sur un investissement conséquent pour l’acquérir, surtout pour les foyers avec plusieurs joueurs.

Quoi qu’il en soit, la PS4 restera toujours fonctionnelle. Les jeux existants continueront de tourner. Mais l’avenir, chez Sony, s’écrit désormais ailleurs. Sur un SSD plus rapide. Et sur une console que la marque veut voir dans tous les salons, maintenant.

