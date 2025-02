Steam : cette astuce peut vous permettre de payer vos jeux moins chers !

Vous souhaitez payer moins cher vos jeux sur Steam ? Vous allez être content ! Voici des conseils qui vont vous permettre de payer vos jeux Steam moins cher.

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, d’ailleurs comme la plupart des joueurs PC, qui est toujours à l’affût de nouvelles additions. Et des fois, je me demande si je vais réellement jouer à tous ces jeux ? Un jour, peut-être ! Et est-ce que je compte finir les jeux ? Absolument pas !

Pourtant, je me retrouve coincé dans une boucle infernale où l’envie d’acheter de nouveaux jeux, souvent pour quelques centimes, prend constamment le dessus. De plus, Steam alimente plus que jamais cette addiction.

Pourquoi ? Grâce aux bundles Steam. Bien que ces packs ne soient pas une nouveauté, j’ai remarqué une nette augmentation de leur fréquence ces derniers mois. Ils regroupent généralement des jeux indépendants au style similaire, avec une modeste remise d’environ 10 % si vous en achetez deux ou trois d’un coup. Mais ce n’est pas cette réduction qui m’a poussé à craquer aussi souvent pour ces bundles dernièrement.

Piratage de Steam ? Maximiser vos économies grâce aux bundles

Vous voulez savoir pourquoi je trouve les bundles Steam si géniaux ? La réponse est simple : je n’ai pas besoin d’acheter tous les jeux inclus ! Plus précisément, Steam prend en compte les titres que vous possédez déjà et applique un prix réduit uniquement aux jeux que vous n’avez pas encore.

C’est d’ailleurs ce qui s’est passé lorsque j’ai acheté la collection Castlevania Dominus. Le jeu est actuellement en promo à 20 $ au lieu de 25 $ ! Et devinez à quel prix je l’ai obtenu ? À seulement 18 $.

Pourquoi ? Parce que bundle Dominus x Dead Cells inclut Dead Cells, son DLC Return to Castlevania, et la collection Dominus. Comme je possédais déjà Dead Cells et son DLC, Steam a automatiquement réduit le prix de la collection Dominus.

C’est vraiment génial de pouvoir économiser deux dollars non ? Mais attendez, il y a encore plus intéressant ! Certains jeux apparaissent dans plusieurs bundles, ainsi, vous pouvez cumuler les réductions. À titre d’exemple, vous pouvez en profiter avec Selaco.

Bundles Steam, un moteur de recommandation caché qui enrichit votre bibliothèque

Les bundles Steam ne se contentent pas de faire économiser de l’argent ! Ils m’ont également aidé à découvrir des jeux que je n’aurais jamais pensé connaître.

Sans le bundle Selaco, je serais probablement passé à côté de Echo Point Nova, l’un des FPS les plus inventifs auxquels j’ai joué ces dix dernières années. Peut-être que je l’aurais découvert par moi-même un jour, et peut-être même acheté. Mais l’associer à une réduction substantielle ? Difficile de résister.

Par ailleurs, si les bundles sont souvent plus cohérents avec des jeux indépendants, certains titres majeurs y figurent. Prenons le cas de Metaphor : ReFantazio et Persona 5 Royal : un bundle regroupe ces deux excellents jeux.

Ainsi, si vous en possédez déjà un, l’autre est proposé à prix réduit. En plus, comme ces jeux sont en promotion, la remise se cumule. Cela offre une occasion d’acquérir l’un des meilleurs jeux de 2024 sans se ruiner.

Le seul problème, c’est que Steam ne facilite pas la découverte des bundles. Parfois, ils sont mentionnés sur la page d’un jeu inclus, parfois non.

Que pensez-vous de ces astuces ? Est-ce que vous avez essayé l’une de ces solutions ? Dites-nous en commentaires !

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.