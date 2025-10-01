Xbox Game Pass : WTF ?! Les prix explosent de 50%

Microsoft veut finir l’année en beauté côté caisse. Depuis le 1er octobre, les prix du Xbox Game Pass ont changé. Et ce n’est pas juste une petite hausse de quelques euros.

50% de plus, avouons-le, ce n’est pas rien ! Or, c’est la tuile qui vient de tomber sur les abonnés du Xbox Game Pass. Microsoft annonce sans détour que son offre star de Microsoft, souvent présentée comme le « Netflix du jeu vidéo » connaîtra une refonte significative. Mais qu’est-ce qui justifie un tel bond ?

Nouveau mois, nouvelle stratégie

On dirait bien que c’est la devise que Microsoft a affichée en haut du tableau en ce début de mois. Parce que la firme vient de prendre une décision majeure qui rebat complètement les cartes de son service Xbox Game Pass.

Depuis le 1er octobre, les formules Core et Standard disparaissent. Plus précisément, elles changent de nom. Core se mue en Essential et Standard en Premium. Quant à Ultimate, elle garde son nom.

Ces changements de noms des offres du Xbox Game Pass s’accompagnent bien sûr d’un ajustement (ou plutôt, d’un choc ) sur les prix. Pour les anciens abonnés Core et Standard, la pilule est relativement facile à avaler.

En effet, pour le passage de Core à Essential, on passe de 6,99 € à 8,99 € par mois. Quant à la formule Standard, désormais Premium, son tarif reste inchangé à 12,99 € par mois.

En revanche, le vrai grand changement est pour ceux qui ont l’offre Ultimate. Le prix passe à 26,99 € par mois. Soit près de 50% d’augmentation.

Cette augmentation en vaut-il la peine ?

La hausse du Xbox Game Pass Ultimate fait réfléchir. Elle oblige forcément les joueurs les plus fidèles à se demander si le service en vaut toujours la peine.

Microsoft, lui, semble avoir préparé la réponse. Car pour compenser l’augmentation, la version Ultimate bénéficie de plusieurs améliorations et nouveaux services.

Parmi les ajouts phares, Ubisoft Plus Classics fait son entrée. Les abonnés auront accès à certains jeux Ubisoft sur console, PC et cloud. C’est d’ailleurs l’argument principal de Microsoft pour justifier le prix.

En plus, le catalogue s’élargit avec plus de 400 jeux disponibles en permanence. Mais aussi, chaque année, plus de 75 titres sortent dès leur sortie (« day-one »), soit 50 % de plus que l’an dernier.

À partir du 18 novembre, le Pass Ultimate inclura également l’abonnement Fortnite Crew. Cela avec le Battle Pass et des V‑bucks. Le Cloud Gaming s’améliore lui aussi.

Enfin, un nouveau système de récompenses fait son apparition. Ce qui permet d’accumuler jusqu’à 100 $ de gains annuels possibles en points utilisables dans le magasin.

Alors, face à cette liste d’ajouts, êtes-vous prêt à payer le prix fort pour l’abonnement Ultimate avec cette liste ? Ces suppléments et ces améliorations justifient-ils, selon vous, cette augmentation de près de 50 % ? Donnez votre avis en commentaire.

