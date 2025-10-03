Si vous lisez cet article sur smartphone aux toilettes, vous courez un danger

L’usage du smartphone aux toilettes prolonge le temps d’assise et augmente le risque d’hémorroïdes, de constipation et de problèmes pelviens.

Faire défiler son smartphone aux toilettes ? Qui n’a jamais cédé à cette tentation ? Ce geste apparemment anodin expose pourtant des risques sanitaires graves, révèle une étude du Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston.

Smartphone aux toilettes et cinq minutes de trop

Les chercheurs ont étudié 125 adultes venus pour une coloscopie de dépistage. Chaque participant a rempli un questionnaire sur ses habitudes numériques, son mode de vie, son alimentation, son activité physique et ses antécédents médicaux.

Les résultats ont été complétés par l’examen endoscopique, permettant de détecter objectivement la présence d’hémorroïdes.

L’analyse a révélé que 66 % des participants utilisaient régulièrement leur smartphone aux toilettes. Ces derniers restaient nettement plus longtemps assis que ceux qui ne consultaient pas leur téléphone.

Parmi eux, 37,3 % dépassaient les cinq minutes, contre seulement 7,1 % chez les non-utilisateurs.

Smartphones in the Toilet: A Hidden Health Risk You Should not Ignore



In today’s fast-paced world, many of us carry our smartphones everywhere, even into the toilet. For some, the bathroom has become a mini reading lounge, a place to catch up on news, emails, or social media… pic.twitter.com/VvfdU0w3Gi — Dr Sudhir Kumar MD DM (@hyderabaddoctor) September 5, 2025

Un temps d’assise prolongé

Selon les chercheurs, utiliser son smartphone aux toilettes augmente de 46 % le risque d’hémorroïdes. Et ce, même après ajustement pour l’âge, le sexe, l’indice de masse corporelle, l’activité physique et l’apport en fibres.

Le danger ne vient pas de l’écran lui-même, mais du temps d’assise prolongé. Cette posture exerce une pression continue sur les tissus et les vaisseaux sanguins. Cette position favorise l’engorgement des coussinets hémorroïdaux et l’apparition d’hémorroïdes internes ou externes.

Le smartphone aux toilettes ne menace pas seulement l’anus. Penché sur l’écran, le corps affaiblit ses muscles et ses veines pelviennes. Cela peut accentuer la constipation et, dans de rares cas, provoquer un prolapsus rectal.

Cette descente du rectum vers l’anus nécessite une intervention chirurgicale, un scénario peu fréquent, mais qu’il vaut mieux éviter. Ainsi, garder le dos droit et, si possible, poser les pieds sur un petit tabouret quand vous faites vos besoins. Cette posture imite l’accroupissement naturel, facilite l’évacuation et allège la pression sur le rectum.

Les toilettes ne sont pas un salon

Un dernier point mérite l’attention : l’hygiène. Les toilettes abritent naturellement des bactéries et des matières fécales capables de contaminer votre smartphone.

Et oui, ce même smartphone que vos mains manipulent et que vous portez ensuite contre votre joue. Même après un lavage soigneux, reprendre son téléphone suffit à transférer de nouveaux germes sur la peau.

Pire encore, tirer la chasse sans fermer le couvercle projette dans l’air un nuage de particules fines qui retombe directement sur l’appareil. Reste une nuance : certaines études suggèrent que le smartphone aux toilettes n’apporte pas que du négatif.

La distraction offerte par l’écran peut détendre l’esprit et favoriser le transit intestinal. Mais cette stimulation ne doit pas se transformer en marathon d’assise.

Fixez-vous une règle simple : pas plus de cinq minutes aux toilettes. Vos hémorroïdes vous diront merci.

